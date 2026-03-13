Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở cháu bé đi cấp cứu 13/03/2026 18:10

(PLO)- Người cha bồng cháu bé trên tay, chạy đến nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ dùng xe đặc chủng chở đi cấp cứu.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời dùng xe đặc chủng chở một cháu bé đi cấp cứu.

Trước đó, khuya 10-3, tổ công tác trạm CSGT Hòa Hiệp thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước số 461 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh thì có người dân chạy đến nhờ hỗ trợ.

Cháu bé được Cảnh sát giao thông chở đi cấp cứu.

Lúc này, anh NHA (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) bồng con trai NHQ (3 tuổi) trong tình trạng bị hóc dị vật, khó thở, rất hoảng loạn. Do không có phương tiện đưa con đi cấp cứu, anh đã tìm đến tổ công tác để cầu cứu, nhờ giúp đỡ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cấp cứu kịp thời.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế đúng lúc, cháu đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ trong lúc nguy cấp.