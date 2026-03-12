Túng quẫn, người đàn ông thuê xe đi cầm cố rồi trốn biệt tăm 12/03/2026 10:58

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng thuê xe máy nhưng mang đi cầm cố, sau đó trốn biệt tăm.

Ngày 12-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã vận động, tiếp nhận bị can truy nã Nguyễn Thành Tâm (37 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) ra đầu thú.

Tâm liên hệ công an xin đầu thú sau khi trốn biệt tăm. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2017, Tâm thuê xe máy của anh BVMT (39 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) để sử dụng.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tâm mang chiếc xe nói trên đi thế chấp tại một tiệm mua bán xe máy cũ trên đường Hoàng Diệu (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), sau đó bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Tâm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng các biện pháp truy bắt.

Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt, bị can vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ tung tích nên ngày 26-2-2026, Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định truy nã đối với Tâm.

Đồng thời, cơ quan điều tra vận động gia đình và người thân thuyết phục Tâm ra đầu thú.

Đến ngày 9-3, Tâm đã liên hệ xin đầu thú, được Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận và ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.