Video: Cận cảnh số ma túy khủng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM 11/03/2026 21:42

(PLO)- Sau khi nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia – Tây Ninh, các nghi can đưa về các xã giáp ranh TP.HCM để cất giấu, phân chia trước khi giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Video: Cận cảnh lô ma túy khủng trong đường dây vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM.

Ngày 11-3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Campuchia về tiêu thụ tại TP.HCM và một số tỉnh như Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia – Tây Ninh, sau đó vận chuyển về các xã giáp ranh TP.HCM để cất giấu, phân chia trước khi giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã thu giữ hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc cùng 60 gói “nước vui”. Công an cũng bắt giữ và mời làm việc 30 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.