1 thanh niên thuê ô tô tự lái đi cướp giật 5 thùng bia ở Đồng Tháp rồi chở sang Tây Ninh bán 11/03/2026 10:12

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, 1 thanh niên ở Đồng Tháp thuê ô tô tự lái ghé tiệm tạp hoá cướp giật 5 thùng bia rồi chở sang tỉnh Tây Ninh bán.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Đoàn Bảo Lộc (22 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều 9-3, Công an xã Tân Phước 1 tiếp nhận tin báo của anh PNC (ngụ Ấp Tân Phát, Tân Phước 1) về việc có người điện thoại đến tiệm tạp hóa của gia đình anh đặt mua 5 thùng bia. Bia được giao đến điểm hẹn thì được yêu cầu để lên 1 xe ô tô. Khi bia được để lên xe thì tài xế không trả tiền mà lái xe bỏ chạy.

Nghi phạm thuê xe ô tô tự lái đi cướp bia của tiệm tạp hoá ở Đồng Tháp rồi chở sang Tây Ninh bán. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo Công an xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, truy xét và xác định được nghi phạm là Lộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-3, lực lượng công an đã bắt được Lộc.

Tại cơ quan Công an Lộc khai nhận hành vi phạm tội. Lộc khai đã thuê xe ô tô tự lái để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Số bia cướp được, Lộc đem đến xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh bán lấy 1.650.000đ tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.