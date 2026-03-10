Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giành chở thi thể tại bệnh viện 10/03/2026 14:25

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh để xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ "Xô xát vì giành chở thi thể trong Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai" mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, ngày 10-3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo công văn chỉ đạo, ngày 6-3, báo chí phản ánh vụ việc xảy ra tại khu vực nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện và hình ảnh ngành y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh. Đồng thời xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm sự tôn nghiêm đối với người tử vong và quyền lợi của thân nhân.

Người áo trắng được cho là đã tham gia xô xát. Ảnh: Cắt từ clip

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở y tế rà soát quy trình tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao thi thể. Các đơn vị phải chấn chỉnh việc quản lý dịch vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tranh giành, chèo kéo hoặc môi giới dịch vụ.

Cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra chuyên đề về quản lý nhà đại thể, niêm yết công khai đường dây nóng tại các bệnh viện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm an ninh tại cơ sở y tế. Lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn hành vi tụ tập, tranh giành tại các khu vực nhạy cảm như khoa cấp cứu, nhà đại thể, cổng bệnh viện.

Nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, trục lợi, tranh giành dịch vụ hoặc xâm phạm quyền lợi người bệnh, người tử vong tại đơn vị mình quản lý, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

UBND tỉnh nghiêm cấm viên chức, người lao động gợi ý, môi giới, can thiệp trái quy định vào việc lựa chọn dịch vụ của thân nhân; nghiêm cấm mọi hành vi trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào.

Như PLO đưa tin, trưa ngày 2-3 xảy ra vụ xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giữa hai cơ sở trại hòm do mâu thuẫn trong việc chở thi thể. Đội bảo vệ bệnh viện đã kịp thời can ngăn và báo công an địa phương.