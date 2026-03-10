Ông Zelensky: Ukraine đưa chuyên gia và UAV đánh chặn bảo vệ căn cứ Mỹ ở Jordan 10/03/2026 06:08

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã cử chuyên gia và UAV đánh chặn tới Jordan hỗ trợ bảo vệ căn cứ Mỹ, khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo The New York Times ngày 9-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã triển khai các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia nhằm hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Ông Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị hỗ trợ vào ngày 5-3, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ukraine ngay lập tức đồng ý và cử nhóm chuyên gia lên đường vào ngày hôm sau.

“Chúng tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi nói: vâng, dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia của mình” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Theo ông Zelensky, Ukraine đã nhận được 11 đề nghị hợp tác từ các quốc gia láng giềng của Iran, cũng như từ một số nước châu Âu và Mỹ, liên quan công nghệ UAV đánh chặn, hệ thống tác chiến điện tử và hoạt động huấn luyện.

“Ukraine sẵn sàng phản hồi tích cực trước các đề nghị từ những quốc gia đã giúp chúng tôi bảo vệ sinh mạng người dân Ukraine. Chúng tôi đã phản hồi một số đề nghị” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev đã thảo luận về hợp tác an ninh với một số quốc gia Trung Đông.

Một số nước trong số này duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, điều mà ông Zelensky cho rằng có thể giúp thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tehran tiến hành các đòn đáp trả sau những cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran kể từ hôm 28-2.

Mỹ và các nước Trung Đông chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó loại UAV tấn công Shahed của Iran trong suốt nhiều năm chiến sự với Nga.

Ukraine cũng đang phát triển các UAV đánh chặn cùng nhiều công nghệ khác để bảo vệ không phận của mình.