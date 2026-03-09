Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong xung đột với Iran 09/03/2026 07:47

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thêm một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị thương trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia tuần trước, đưa tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng lên 7 người.

Ngày 8-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thêm một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị thương trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia hồi tuần trước. Theo đài CNN, đến hiện tại, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran là 7 người.

“Đêm qua, một binh sĩ Mỹ đã qua đời vì những vết thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trên khắp Trung Đông. Binh sĩ này bị thương nặng tại hiện trường một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Saudi Arabia hôm 1-3” – CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết thêm một binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 7 người. Ảnh: Leigh Vogel/UPI

Theo thông lệ, tên của binh sĩ này đang được giữ kín và sẽ được công bố sau 24 giờ kể từ lúc gia đình binh sĩ nhận được tin tử trận.

Trong bài đăng cùng ngày, CENTCOM cũng thông báo một binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã thiệt mạng trong một “sự cố liên quan đến sức khỏe ở Kuwait vào ngày 6-3, trong một trường hợp cấp cứu y tế”.

Người này là Thiếu tá Sorffly Davius (46 tuổi), từng là sĩ quan cảnh sát thành phố New York. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Trước đó, ngày 7-3, tại Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ đón thi hài 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait trong cuộc xung đột với Iran trở về nước.

“Đây là tình huống rất đau buồn, khi chào đón gia đình những người hùng trở về từ Iran, trở về theo cách khác với điều họ từng nghĩ. Nhưng họ là những anh hùng vĩ đại của đất nước chúng ta và chúng ta sẽ luôn ghi nhận điều đó” – ông Trump nói với các lãnh đạo Mỹ Latinh tại hội nghị “Shield of the Americas” ở bang Florida trước đó cùng ngày.

“Trong chiến tranh, những điều như vậy luôn xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng giữ ở mức tối thiểu” – tổng thống Mỹ nói thêm.