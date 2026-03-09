Ấn Độ cho 3 tàu Iran cập cảng, nêu rõ quan điểm 09/03/2026 15:20

(PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng Tehran đã xin phép cho 3 tàu Iran cập cảng Ấn Độ sau khi Mỹ đánh chìm một tàu hải quân Iran ngoài khơi Sri Lanka.

Ngày 9-3, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng Tehran đã xin phép Ấn Độ cho 3 tàu Iran cập cảng Ấn Độ, và yêu cầu đó đã được chấp thuận vào ngày 1-3, theo hãng tin Reuters.

Ông Jaishankar nói thêm rằng chính phủ Ấn Độ tin đây là “việc nên làm”.

Một trong ba tàu đã cập cảng Kochi ở miền nam Ấn Độ vào ngày 4-3 và thủy thủ đoàn hiện đang ở tại các cơ sở của hải quân Ấn Độ, ông Jaishankar nói trước quốc hội Ấn Độ hôm 9-3.

Trước đó, ngày 7-3, ông Jaishankar cho biết Ấn Độ đã cho phép một tàu chiến Iran cập cảng như một cử chỉ nhân đạo sau khi Mỹ đánh chìm một tàu hải quân Iran ngoài khơi Sri Lanka.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: THE ASAHI SHIMBUN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc phá hủy hải quân Iran là một trong những mục tiêu của cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tàu Iran cập cảng Ấn Độ được cho là tàu Lavan - một tàu đổ bộ lưỡng cư, theo trang tin trực tuyến của Viện Hải quân Mỹ. Tàu này cùng hai tàu khác “đang trên đường tham gia một cuộc duyệt binh hải quân và sau đó, theo một cách nào đó, đã rơi vào phía bất lợi của các diễn biến”, ông Jaishankar nói.

“Tôi nghĩ chúng tôi thực sự tiếp cận vấn đề từ góc độ nhân đạo, hơn là những vấn đề pháp lý có thể tồn tại. Tôi cho rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn” - theo nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ.

Ngày 8-3, quân đội Iran cho biết rằng ít nhất 104 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một chiến hạm Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka vào tuần trước.

Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm khinh hạm Dena ở Ấn Độ Dương, cách thành phố cảng phía nam Galle của Sri Lanka khoảng 19 hải lý hôm 4-3.

Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath cho biết Sri Lanka đang chăm sóc 32 thủy thủ của tàu Dena theo các nghĩa vụ trong các hiệp ước quốc tế mà Sri Lanka tham gia.

Sri Lanka đã điều hải quân tới cứu các người sống sót và thu hồi thi thể các nạn nhân. Khi được hỏi liệu Colombo có chịu sức ép từ Mỹ không được hồi hương các thủy thủ Iran hay không, ông Herath không trả lời trực tiếp.

“Chúng tôi đã thực hiện mọi bước theo luật pháp quốc tế” - ông Herath nói.

Sri Lanka cũng đã cho tàu chiến thứ hai của Iran là Bushehr trú ẩn an toàn và sơ tán 219 thủy thủ trên tàu, một ngày sau khi Dena bị đánh chìm bằng ngư lôi. Con tàu được đưa tới Trincomalee ở bờ đông bắc Sri Lanka sau khi báo cáo gặp sự cố động cơ.

Tổng thống Sri Lanka - ông Anura Kumara Dissanayake tuần này cho biết nước ông sẽ tuân theo Công ước Hague, theo đó một quốc gia trung lập phải giữ các binh sĩ của quốc gia đang tham chiến cho đến khi chiến sự kết thúc.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết Sri Lanka đang trao đổi với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế để xử lý vấn đề những người sống sót từ con tàu bị đánh chìm.

Một quan chức nói rằng luật nhân đạo quốc tế áp dụng đối với những người sống sót từ tàu Dena, và những người bị thương có thể được hồi hương nếu họ yêu cầu.

Các nhà ngoại giao Iran tại Sri Lanka cho biết đã đề nghị đưa thi thể của các thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ trở về Iran.