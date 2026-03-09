Chiến sự Nga-Ukraine 9-3: Giao tranh dữ dội nhiều mặt trận; Ông Zelensky nói Kiev giành lại nhiều phần lãnh thổ miền nam 09/03/2026 08:16

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Giao tranh dữ dội nhiều mặt trận; Ông Zelensky nói Kiev giành lại phần lớn lãnh thổ miền nam.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói Nga mở 53 đợt tấn công trong ngày

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết từ đầu ngày 8-3 lực lượng Nga đã tiến hành 53 đợt tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine, với giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại các hướng Kostiantynivka, Pokrovsk và Huliaipole.

Theo báo cáo được đăng trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng Nga đã pháo kích vào nhiều khu dân cư biên giới ở tỉnh Sumy, gồm Bezsalivka, Kucherivka, Brusky, Rohizne, Ulanove, Vasylivske, Budky, Khodyne, Prohres, Starykove và Bachivsk, cùng với Yasna Poliana ở tỉnh Chernihiv.

Hậu quả của một cuộc tấn công của Nga nhằm vào tòa nhà dân cư ở Kharkiv (Ukraine) ngày 7-3. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Tại các hướng Bắc Slobozhanshchyna và tỉnh Kursk (Nga), phía Moscow thực hiện một cuộc không kích, thả 2 bom lượn, đồng thời pháo kích 73 lần vào các khu dân cư và vị trí của Ukraine, trong đó có 2 lần sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Ở hướng Nam Slobozhanshchyna, lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine gần khu định cư Zybyne và giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Tại hướng Sloviansk, quân Nga tiến hành ba đợt tấn công gần Zakytne và Platonivka, trong đó một cuộc giao tranh vẫn chưa kết thúc. Ở hướng Kramatorsk, các cuộc tấn công xảy ra gần Nykyforivka và giao tranh vẫn tiếp tục.

Ở hướng Pokrovsk, quân Nga 13 lần tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các vị trí gần Shakhove, Myrnohrad, Rodynske, Hryshyne, Kotlyne, Udachne và Molodetske. Hiện vẫn còn một cuộc tấn công đang diễn ra.

Tại các hướng Kostiantynivka, Oleksandrivka và Huliaipole, lực lượng Nga mở hàng chục đợt tiến công vào nhiều khu vực, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Ukraine. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi phần lớn các đợt tấn công.

Ở các hướng Orikhiv và Prydniprovske, giao tranh vẫn tiếp diễn, trong đó lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga gần cầu Antonivskyi.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tại các khu vực khác trên tiền tuyến không ghi nhận thay đổi đáng kể.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố tại mặt trận phía nam, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 400-435 km² lãnh thổ, qua đó làm gián đoạn kế hoạch mở chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga tại khu vực này.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã loại 930 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến trong ngày qua.

Nga nói Ukraine thiệt hại khoảng 1.255 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.255 binh sĩ tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong ngày 8-3, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông báo, tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga phụ trách, Ukraine thiệt hại tới 235 binh sĩ; trong khi tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây thì con số này lên tới 180 người.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tại các khu vực do Nhóm tác chiến phía Nam và Trung tâm kiểm soát, tổn thất của Ukraine lần lượt hơn 150 và hơn 345 binh sĩ. Ngoài ra, Ukraine cũng mất tới 265 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và khoảng 80 binh sĩ tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa của Ukraine, cùng các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 143 khu vực.

“Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những địa điểm được sử dụng để chuẩn bị và phóng UAV tấn công tầm xa, cũng như các điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 143 khu vực” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga - ông Vyacheslav Gladkov cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào khu vực này.

“Thành phố Belgorod và huyện Belgorod đã hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, chưa ghi nhận thương vong, nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng” - ông Gladkov cho biết.