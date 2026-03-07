Ông Trump lên tiếng sau khi Iran xin lỗi các nước vùng Vịnh 07/03/2026 19:01

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các đòn tấn công “không ngừng nghỉ” từ Mỹ và Israel khiến Iran phải xin lỗi và đầu hàng các nước Trung Đông, cho biết đang cân nhắc tấn công các mục tiêu chưa từng bị nhắm tới ở Iran.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran chỉ xin lỗi các nước láng giềng Trung Đông và cam kết sẽ không tiếp tục tấn công các nước này sau khi hứng chịu các đòn tấn công “không ngừng nghỉ” từ Mỹ và Israel.

"Iran đã xin lỗi và đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông, đồng thời hứa rằng sẽ không còn nổ súng vào họ nữa. Lời hứa này chỉ được đưa ra sau những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel" - ông Trump viết.

Theo ông Trump, Tehran từng có tham vọng kiểm soát và chi phối toàn bộ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran hiện đã thất bại trước các quốc gia trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây là lần đầu tiên trong hàng nghìn năm Iran thất bại trước các nước Trung Đông xung quanh” - ông Trump viết.

Ông Trump cho biết một số nước trong khu vực đã bày tỏ cảm ơn đối với ông.

“Họ nói: ‘Cảm ơn Tổng thống Trump’. Tôi đáp lại: ‘Không có gì’” - ông viết.

Ông Trump đồng thời cảnh báo Iran có thể tiếp tục bị tấn công mạnh hơn trong thời gian tới.

“Từ hôm nay, Iran sẽ bị đánh rất mạnh” - ông Trump viết, đồng thời cho biết Mỹ đang cân nhắc mở rộng các mục tiêu tấn công, bao gồm cả những khu vực và lực lượng trước đây chưa từng nằm trong danh sách mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định này được xem xét trong bối cảnh Washington cho rằng Iran có “hành vi không thể chấp nhận”.

Phía Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian tuyên bố đất nước ông sẽ không bao giờ đầu hàng Israel và Mỹ, theo hãng thông tấn WANA.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Pezeshkian cáo buộc các kẻ thù của Iran “không màng đến các chuẩn mực quốc tế và nhân quyền”.

“Chúng tôi sẽ kiên định đến cùng để đưa Iran thoát khỏi cuộc khủng hoảng một cách đàng hoàng, và ý tưởng rằng Iran đầu hàng vô điều kiện là một giấc mơ mà kẻ thù của chúng ta phải mang theo xuống mồ” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, tổng thống Iran cũng gửi lời xin lỗi tới các quốc gia vùng Vịnh, cho biết Tehran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng trừ khi những cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ các quốc gia đó.

Ông cho biết thêm rằng hội đồng lãnh đạo ba thành viên đang tạm thời điều hành Iran đã “chỉ thị cho lực lượng vũ trang rằng từ nay không được tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa, trừ khi các nước đó muốn tấn công chúng ta từ lãnh thổ của họ”.