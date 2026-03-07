Hungary, EU chỉ trích ông Zelensky vì phát ngôn ‘đe doạ’ Thủ tướng Orban 07/03/2026 06:09

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) và phe đối lập chính trị tại Hungary chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi ông Zelensky ám chỉ việc cung cấp địa chỉ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho các binh sĩ Ukraine để họ nói chuyện với nhà lãnh đạo Hungary “bằng chính ngôn ngữ của họ”.

Ngày 6-3, Liên minh châu Âu (EU) và phe đối lập chính trị tại Hungary đã chỉ trích những phát ngôn gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm vào Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cho rằng đó là một lời đe dọa, theo tờ Kyiv Independent.

Phản ứng này xuất hiện sau khi ông Zelensky ám chỉ ông sẽ cung cấp “địa chỉ” của ông Orban cho các binh sĩ Ukraine để họ có thể nói chuyện với nhà lãnh đạo Hungary “bằng chính ngôn ngữ của họ”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Kiev hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Phát ngôn của tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Budapest liên quan việc gián đoạn vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba.

Ông Orban cáo buộc Ukraine cố tình ngăn chặn hoạt động trung chuyển. Tổng thống Hungary sau đó đã chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) dành cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ “phá vỡ” bằng vũ lực điều mà ông gọi là “sự phong tỏa dầu mỏ của Ukraine”.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza đối lập ở Hungary kêu gọi lãnh đạo EU “cắt đứt mọi quan hệ với Ukraine cho đến khi Tổng thống Zelensky làm rõ lời nói của mình và xin lỗi toàn thể người dân Hungary vì những phát ngôn đó”.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay đã đe dọa Tổng thống Viktor Orban. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho toàn bộ Hungary” - ông Magyar phát biểu tại một cuộc mít tinh.

“Cả Ukraine lẫn Nga đều không thể tống tiền Hungary – một quốc gia có chủ quyền, đồng thời là thành viên EU và NATO” - ông Magyar nói thêm.

EU cũng đã chỉ trích ông Zelensky về những phát ngôn này và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng.

Một quan chức EU nói với Kyiv Independent rằng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang nỗ lực “giảm bớt căng thẳng giữa Hungary và Ukraine” và tìm cách thúc đẩy khoản vay 90 tỉ euro.

“Việc các bên liên tục leo thang lời lẽ không giúp đạt được mục tiêu chung, và kiểu ngôn ngữ mà Tổng thống Zelensky sử dụng hôm qua là không thể chấp nhận được. Không được phép có bất kỳ lời đe dọa nào nhằm vào các quốc gia thành viên EU” - quan chức này nói thêm, đồng thời cho biết ông Costa vẫn thường xuyên liên lạc với cả hai nhà lãnh đạo.

Những bình luận này tương tự phát ngôn của người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill, người cho rằng ngôn từ của ông Zelensky là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi cả hai bên “giảm bớt” mức độ gay gắt trong lời nói.

Căng thẳng giữa Ukraine và Hungary tiếp tục leo thang sau khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 6-3 cáo buộc Hungary bắt 7 nhân viên của ngân hàng Oshchadbank khi họ đang vận chuyển tiền mặt từ Áo về Ukraine qua Hungary.

Giới chức Hungary cho biết việc bắt giữ này liên quan nghi vấn rửa tiền.

Ukraine lên án động thái này là “khủng bố cấp nhà nước” và “bắt giữ con tin”, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt.