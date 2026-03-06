Chiến sự Trung Đông ngày 7: Ông Trump nói Iran liên hệ đàm phán, mình phải được chọn lãnh đạo Iran; Israel bị đánh mạnh 06/03/2026 06:02

Chiến sự Trung Đông đã bước qua ngày thứ 7 và tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Trump tuyên bố phải tham gia chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-3 cho biết ông “phải được tham gia vào việc bổ nhiệm” lãnh đạo tiếp theo của Iran, đồng thời bác bỏ khả năng ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm người cha quá cố là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

“Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của Khamenei chỉ là một nhân vật tầm thường. Tôi phải được tham gia vào việc bổ nhiệm, giống như trường hợp ở Venezuela” - ông Trump nói với hãng tin Axios, ám chỉ bà Delcy Rodríguez, người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết sẽ không chấp nhận một người kế nhiệm tiếp tục các chính sách của lãnh tụ tối cao Iran trước đây.

“Con trai của Khamenei là điều không thể chấp nhận đối với tôi. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran” - ông Trump nói, đồng thời cảnh báo rằng việc đưa lên nắm quyền một nhà lãnh đạo đi theo con đường cũ có thể khiến Mỹ buộc phải quay lại chiến tranh “trong vòng 5 năm”.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng cho rằng thay đổi chế độ tại Iran không phải là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của tổng thống. Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận của đài CNN.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Iran đã liên hệ với Washington với hy vọng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

“Họ đang gọi điện, họ nói: ‘Chúng ta làm thế nào để đạt được một thỏa thuận?’. Tôi trả lời rằng họ đến hơi muộn, và hiện giờ chúng tôi muốn chiến đấu hơn cả họ” - ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ nhân vật nào ở Iran đã liên hệ, cũng như liệu động thái này có dẫn đến những nỗ lực nghiêm túc nhằm dàn xếp một lệnh ngừng bắn hay không.

Trước đó, CNN đưa tin ngày 4-3 rằng tình báo Iran đã gửi thông điệp gián tiếp tới Mỹ, cho biết Tehran có thể sẵn sàng mở các cuộc thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến, theo những nguồn tin nắm được nội dung các thông điệp này.

Tuy vậy, các quan chức Mỹ cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra và những “lối thoát” ngoại giao tiềm năng khó có thể xuất hiện trong thời gian gần.

Ông Trump đã kêu gọi các nhà ngoại giao Iran tại các đại sứ quán trên khắp thế giới từ chức và xin tị nạn.

Ông Trump cũng lặp lại đề nghị kèm theo cảnh báo từng đưa ra trước đó đối với các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), yêu cầu họ từ chức. Theo ông, nếu làm vậy họ sẽ được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn, còn nếu không thì sẽ bị tiêu diệt.

Giao tranh vẫn leo thang

Tối 5-3, hai làn sóng nổ gần như đồng thời vang lên khắp Tel Aviv sau khi quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa mới được phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này, theo các phóng viên AFP tại hiện trường.

Các hệ thống phòng thủ của Israel đã được kích hoạt để đánh chặn mối đe dọa.

Cùng thời điểm, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở hạ tầng mà họ mô tả là của Hezbollah tại khu Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Ngoài ra, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa mới được phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa.

“Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel đã xác định các tên lửa được phóng từ Iran về phía lãnh thổ Nhà nước Israel. Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa” - quân đội Israel cho biết.

Các bom con từ đầu đạn chùm của một tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống Israel ngày 5-3. Ảnh: Chaim Goldberg/ Flash90

. Iran cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, trong bối cảnh hình ảnh từ các nhóm tác nghiệp của CNN tại Tel Aviv dường như cho thấy một đầu đạn chùm xuất hiện trên bầu trời khu vực miền trung Israel.

Lực lượng IRGC cho biết cuộc tấn công có sử dụng các tên lửa Khyber Shakan nhằm vào các mục tiêu “ở trung tâm Tel Aviv”.

Hình ảnh ghi lại một tên lửa Iran đang lao tới cho thấy hàng chục vật thể giống các đầu đạn cháy tách ra trên bầu trời, trong khi lực lượng ứng phó khẩn cấp báo cáo thiệt hại tại một số địa điểm ở miền trung Israel. Các nhóm phóng viên của CNN cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ từ xa.

Theo hãng tin Al Jazeera, Iran đã lên án một cuộc tấn công mà nước này cho là do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào tổ hợp thể thao Azadi ở thủ đô Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, các quan chức Iran cho biết một đòn tấn công đã đánh trúng sân vận động 12.000 chỗ ngồi trong khu phức hợp này, mô tả đây là địa điểm gắn sâu với ký ức tập thể của người dân Iran.

. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ Naftali ở phía tây hồ Tiberias, miền bắc Israel, vào khoảng 20 giờ 45 giờ (theo giờ địa phương).

Nhóm này nói rằng cuộc tấn công là phản ứng trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào các thành phố và thị trấn của Lebanon, bao gồm khu ngoại ô phía nam Beirut.

. Trong một tuyên bố khác, Hezbollah cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào một nhóm phương tiện quân sự của quân đội Israel tại một địa điểm ở thị trấn Markaba, miền nam Lebanon, vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương).

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống Tel Aviv. Nguồn: Al Mayadeen/RT

Israel chuyển sang giai đoạn mới trong chiến dịch Iran

Quân đội Israel cho biết nước này đang chuyển sang “giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến với Iran sau khi tiến hành 2.500 cuộc không kích bằng hơn 6.000 vũ khí, theo CNN.

Tối 5-3, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, nói chiến dịch bắt đầu bằng “giai đoạn tấn công bất ngờ”, trong đó Israel đã phá hủy 80% hệ thống phòng không và 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran.

“Chúng tôi hiện bước sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu chính quyền Iran và năng lực quân sự của họ. Phía trước còn những bất ngờ khác” - ông Zamir nói.

Ông cũng cho biết đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ tiến sâu hơn vào Lebanon, củng cố tuyến kiểm soát dọc biên giới và thiết lập các vị trí tại những điểm then chốt ở miền nam nước này, khẳng định Israel sẽ tiếp tục mục tiêu giải giáp Hezbollah.