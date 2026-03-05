Iran đánh lực lượng Kurd ở Iraq; Azerbaijan bảo lưu quyền đáp trả Iran; Nga nói về việc cung cấp vũ khí cho Tehran 05/03/2026 18:15

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục diễn biến nóng; Iran tấn công chở dầu của Mỹ ở khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư; Thêm 1 tàu chiến Iran tiến vào vùng biển Sri Lanka.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục diễn biến nóng, khiến ngày càng nhiều quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng.

Iran đánh lực lượng Kurd ở Iraq

Ngày 5-3, lực lượng Iran đã phát động một chiến dịch nhắm vào các nhóm người Kurd ở Iraq, theo kênh Press TV.

Press TV đưa tin rằng quân đội Iran đã nhắm vào “các lực lượng ly khai chống Iran”, nhưng không nêu rõ địa điểm các đợt không kích.

Bộ Tình báo Iran xác nhận đã tấn công các vị trí của “các nhóm ly khai” có ý định xâm nhập qua biên giới phía tây, đồng thời cho biết các nhóm này đã chịu tổn thất nặng nề.

Trước đó, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Sulaimaniyah ở miền bắc Iraq. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 4 vụ nổ đã vang lên trong tỉnh, gần các khu vực Arabat, Zarkuiz và Surdash.

Các nguồn tin địa phương cho biết các cuộc tấn công nhắm vào trụ sở của Hiệp hội Lao động Kurdistan, hay Komala, một nhóm vũ trang người Kurd gốc Iran hoạt động tại Iraq. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng các nhóm vũ trang người Kurd gốc Iran đã tham vấn với Mỹ trong những ngày gần đây về việc liệu có nên tấn công lực lượng an ninh Iran ở khu vực phía tây nước này hay không, cũng như cách thức tiến hành và sự hỗ trợ có thể nhận được từ Washington.

Cùng ngày, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư.

Cuộc tấn công tên lửa nhằm vào tàu chở dầu của Mỹ được các binh sĩ hải quân của lực lượng này tiến hành vào rạng sáng 5-3, và mục tiêu đã bốc cháy.

IRGC cho biết đã cảnh báo rằng theo luật pháp và các quy định quốc tế, trong thời chiến quyền qua lại hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Lực lượng này nói thêm rằng mọi bên đều phải tuân thủ các quy định đó, đồng thời nhấn mạnh các tàu quân sự và tàu thương mại thuộc Mỹ, Israel, các nước châu Âu và những bên ủng hộ họ sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, Mỹ và Israel vẫn tiếp tục không kích khắp các TP của Iran.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Tehran (Iran) ngày 5-2. Ảnh: AFP

Thêm 1 tàu chiến Iran tiến vào vùng biển Sri Lanka

Ngày 5-3, Sri Lanka cho biết có thêm 1 tàu Iran đang trong vùng đặc quyền kinh tế của Sri Lanka, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đang làm mọi điều có thể để bảo vệ tính mạng con người [trên tàu]” - người phát ngôn chính phủ Sri Lanka Nalinda Jayatissa nói.

Các nguồn tin chính thức cho biết Tổng thống Sri Lanka - ông Anura Kumara Dissanayake đã họp với các quan chức cấp cao để thảo luận phản ứng trước đề nghị của Iran xin đưa tàu vào vùng biển an toàn của quốc đảo.

Các nguồn tin cho biết con tàu chở hơn 100 thủy thủ và lo ngại các thủy thủ cũng có thể trở thành mục tiêu giống như một tàu cùng loại đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ngay ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka vào hôm 4-3.

UAV Iran bay tới Azerbaijan, đại sứ Iran bị triệu tập

Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ quán Iran sau khi 2 UAV của Iran bay qua biên giới vào lãnh thổ Azerbaijan và làm 2 người bị thương, theo Reuters.

“Cuộc tấn công vào lãnh thổ Azerbaijan này trái với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khu vực” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan.

“Chúng tôi yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất, đưa ra lời giải thích và thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn trong tương lai” - tuyên bố cho biết thêm.

Azerbaijan cũng triệu tập Đại sứ Iran tới Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức, theo phía Baku.

Tuyên bố cũng cho biết Azerbaijan bảo lưu quyền thực hiện “các biện pháp đáp trả thích hợp” đối với Tehran.

Bộ này cho biết một UAV đã rơi xuống tòa nhà nhà ga của Sân bay Quốc tế Nakhchivan, cách biên giới Iran khoảng 10 km, và chiếc UAV còn lại rơi gần một tòa nhà trường học tại một ngôi làng gần đó.

Iran chưa bình luận về vụ việc.

Ý sẽ gửi hỗ trợ phòng không cho các nước vùng Vịnh

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết hôm 5-3 rằng nước này đang lên kế hoạch gửi hỗ trợ phòng không cho các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh các cuộc không kích của Iran, theo đài CNN.

“Giống như Anh, Pháp và Đức, Ý dự định gửi hỗ trợ tới các quốc gia vùng Vịnh, cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng và đặc biệt là phòng không” - bà Meloni nói với đài phát thanh RTL 102.5.

“Điều này không chỉ vì họ là các quốc gia thân thiện, mà trên hết là vì hàng chục nghìn người Ý đang sinh sống trong khu vực và khoảng 2.000 binh sĩ Ý đang được triển khai tại đó – những người mà chúng tôi muốn, và phải, bảo vệ” - bà nói thêm.

Nga cho biết Iran chưa đề nghị cung cấp vũ khí

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 5-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được yêu cầu nào từ Iran về việc gửi vũ khí trong cuộc chiến đang diễn ra, theo hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi liệu Moscow có kế hoạch hỗ trợ vật chất cho Iran, bao gồm cả vũ khí, Peskov nói: “Trong trường hợp này, phía Iran không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Lập trường nhất quán của chúng tôi đã được mọi người biết đến rộng rãi, và không có gì thay đổi về vấn đề này”.

Năm ngoái, Iran đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược 20 năm với Nga.