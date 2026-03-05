Bao nhiêu người thiệt mạng ở Iran, Israel và các nước vùng Vịnh sau 5 ngày chiến sự? 05/03/2026 06:02

(PLO)- Số người thiệt mạng tại Trung Đông do xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã vượt quá 1.100 người.

Số người thiệt mạng do xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran tiếp tục tăng trong ngày 4-3, ngày thứ 5 của xung đột.

Sau 5 ngày, tại Iran, số người thiệt mạng đã lên tới 1.045 người, theo hãng thông tấn WANA. Trong số những người tử vong có 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh hôm 28-2.

Ít nhất 77 người đã thiệt mạng do các đợt oanh kích của Israel vào Lebanon, theo Bộ Y tế Lebanon thông báo hôm 4-3. Trong số đó có 3 nhân viên y tế, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại Kuwait, có 10 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), và 2 binh sĩ Kuwait, theo Bộ Quốc phòng Kuwait.

Một đồn cảnh sát ở thủ đô Tehran (Iran) trúng không kích ngày 3-3. Ảnh: WANA

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công tại Israel kể từ ngày 28-2, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom của Israel.

Có 4 binh sĩ thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Diyala, Iraq, lực lượng này cho biết hôm 1-3.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết 3 người đã thiệt mạng ở UAE do máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Ở Bahrain, 1 người đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn gây ra hỏa hoạn trên một “tàu nước ngoài” tại Khu công nghiệp Salman ở Bahrain, truyền thông nhà nước Bahrain đưa tin hôm 2-3.