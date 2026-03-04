Ông Trump chỉ đạo Hải quân Mỹ hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz 04/03/2026 08:39

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt.

Ngày 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz nếu cần thiết, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và các bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại vùng Vịnh, theo hãng tin Reuters.

Thông báo này đánh dấu một trong những bước đi cứng rắn nhất từ trước đến nay của chính quyền nhằm kiềm chế giá năng lượng đang tăng và trấn an thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải qua các tuyến đường thủy trọng yếu.

Ông Trump coi việc hạ giá nhiên liệu cho người dân Mỹ là trọng tâm kinh tế, và động thái này cho thấy ông sẵn sàng sử dụng cả công cụ tài chính lẫn quân sự để ngăn chặn gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

“Dù thế nào đi nữa, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới” - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ còn thêm nhiều hành động tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright dự kiến gặp Tổng thống Trump để trình bày danh sách các đề xuất nhằm xử lý vấn đề và hoàn tất phương án phản ứng, hai nguồn thạo tin nói với Reuters.

Trước đó, cũng trong ngày 3-3, ông Trump nói với các phóng viên rằng người dân Mỹ có thể phải chấp nhận giá dầu cao hơn trong một thời gian ngắn, “nhưng ngay khi việc này kết thúc, tôi tin rằng giá sẽ giảm xuống, thậm chí thấp hơn cả trước đây”.

Nếu giá năng lượng cao kéo dài, điều này có thể làm suy yếu nỗ lực của các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa trong việc duy trì quyền kiểm soát tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz – tuyến đường thủy hẹp nằm giữa Iran và Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu được vận chuyển đi qua – phần lớn đã bị đình trệ, trong bối cảnh nhiều tàu chở dầu bị hư hại do các cuộc tấn công và một số tàu khác mắc kẹt.

Các công ty vận tải biển và doanh nghiệp bảo hiểm đã bắt đầu đánh giá lại mức độ rủi ro khi hoạt động tại khu vực này. Theo các nguồn tin trong ngành, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng vọt và một số nhà cung cấp đã thu hẹp hoặc rút hoàn toàn phạm vi bảo hiểm.

Chi phí bảo hiểm cao hơn khiến việc vận hành tàu chở dầu đi qua khu vực này trở nên đắt đỏ hơn, buộc một số đơn vị khai thác phải trì hoãn hải trình hoặc tìm kiếm tuyến đường thay thế.

Việc Mỹ hỗ trợ bảo hiểm cho tàu chở dầu không phải chưa từng có tiền lệ. Trong Chiến tranh Iran–Iraq vào thập niên 1980, Washington đã đổi cờ cho các tàu chở dầu và triển khai lực lượng hải quân hộ tống khi các công ty bảo hiểm tư nhân rút khỏi thị trường.

Động thái của chính quyền ông Trump được đưa ra khi giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh trong ngày 3-3.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế chốt phiên tăng 3,66 USD, tương đương 4,7%, lên 81,40 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 1-2025. Giá khí đốt tại châu Âu có thời điểm tăng tới 40%, rồi giảm bớt mức tăng, sau khi đã tăng thêm 40% trong ngày 2-3. Giá đường, phân bón và đậu nành cũng đồng loạt đi lên.