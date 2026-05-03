Bị phàn nàn về gia vị, phụ bán quán cơm xô xát với khách 03/05/2026 10:15

(PLO)- Khi khách hàng phản ánh vì gia vị món ăn thì người phụ bán quán cơm ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phản ứng.

Ngày 3-5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tiếp nhận sự việc và đang xử lý vụ xô xát xảy ra trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, do Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 bàn giao.

Cảnh sát làm việc với hai phụ nữ. Ảnh: CS

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30-4, trực ban Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin báo có vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại quán cơm vỉa hè đối diện cổng số ba Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa ở đường Yersin, phường Nha Trang.

Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc, ổn định trật tự và đưa các bên liên quan về trụ sở Công an phường Nha Trang để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Nha Trang, các bên khai xô xát vì khách mua cơm phản ánh về gia vị món ăn.

Quán cơm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CS

Theo đó, chị HTT (40 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) chở con gái là cháu N (16 tuổi) đến quán cơm vỉa hè đối diện cổng số 3 Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để mua thức ăn.

Trong lúc mua, chị T có phản ánh về gia vị món ăn của quán với bà TTN (42 tuổi, ngụ phường Nha Trang) là nhân viên phụ bán quán, sau đó hai bên đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Vụ xô xát khiến chị T và bà N bị xây xát nhẹ.

Sau khi ghi biên bản sự việc, Cảnh sát 113 đã bàn giao vụ việc cùng những người liên quan cho Công an phường Nha Trang tiếp tục làm rõ, xử lý.