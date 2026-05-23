Đi khám răng, thanh niên lên cơn đập phá nhiều tài sản 23/05/2026 16:25

(PLO)- Đi khám răng, một thanh niên ở Gia Lai có biểu hiện kích động, la hét, chửi bới, đập phá nhiều tài sản.

Ngày 23-5, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ một thanh niên có biểu hiện kích động, đập phá nhiều tài sản tại Trung tâm Y tế Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phòng khám răng - hàm - mặt bị đập phá hư hỏng. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 22-5, ĐGH (22 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) đến khám tại Phòng răng - hàm - mặt thuộc Trung tâm Y tế Pleiku đóng ở phường Diên Hồng.

Khi đến đây, thanh niên này có biểu hiện mất kiểm soát, liên tục la hét, chửi bới rồi đập phá nhiều đồ đạc, thiết bị trong phòng khám.

Công an phường Diên Hồng đã đến khống chế đưa thanh niên về trụ sở làm việc.

Công an phường Diên Hồng phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nhiều tài sản tại phòng khám bị đập phá, hư hỏng như máy vi tính, máy in, bàn làm việc, tủ thuốc và ghế nha khoa cùng một số trang thiết bị khác.

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, H có biểu hiện tâm lý không ổn định, kết quả kiểm tra ma túy âm tính.

Trung tâm Y tế Pleiku.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Pleiku, đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc, đang giám định thiệt hại tài sản để xác định mức thiệt hại, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.