Khởi tố hai vợ chồng hộ kinh doanh ở Chợ Lớn bán hàng giả hiệu Gucci, Rolex 23/05/2026 15:23

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố hai bị can là vợ chồng chủ hộ kinh doanh Chí Phát Luxury để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Rolex.

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công chuyên án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan hoạt động kinh doanh hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài.

Phát hiện gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can gồm Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát.

Đây là kết quả trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 12-5-2026, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 Phòng PC03 kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại số 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… Tang vật gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ và nhiều phụ kiện thời trang các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1,079 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng từ bán hàng giả qua mạng xã hội

Quá trình điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 5-2026, Ôn Chí Phát cùng Nguyễn Thanh My đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội.

Sau đó, các bị can bán trực tiếp tại cửa hàng và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, hai bị can đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.