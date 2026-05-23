Vụ UAV tấn công trường học ở Lugansk: Ông Putin cáo buộc do Ukraine làm, tuyên bố sẽ đáp trả 23/05/2026 05:43

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ tấn công bằng bằng máy bay không người lái (UAV) vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại TP Starobelsk (thuộc Lugansk) đã khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 39 người bị thương.

Ngày 22-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Moscow cáo buộc do Ukraine thực hiện nhằm vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại TP Starobelsk (thuộc Lugansk), theo đài RT.

Theo ông Putin, ít nhất 39 người bị thương và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Tổng thống Nga loại trừ khả năng trường học bị tấn công nhầm, lưu ý rằng 16 UAV đã tấn công cùng địa điểm trong 3 đợt, và không có cơ sở quân sự nào ở gần đó.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: RT

Ông Putin lên án vụ việc là một “cuộc tấn công khủng bố của chế độ tân phát xít”, đồng thời thề sẽ đáp trả.

“Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về tội ác này. Trong những trường hợp như vậy, chỉ riêng tuyên bố từ Bộ Ngoại giao là không đủ. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã được lệnh phải đệ trình các đề xuất của mình” - ông Putin cho hay.

Cuộc tấn công đã nhắm vào tòa nhà học chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, nơi đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi, vào rạng sáng 22-5 (giờ địa phương). Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết có 86 học sinh ở bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo các cơ quan khẩn cấp, hoạt động cứu hộ đã bị gián đoạn ít nhất một lần do nguy cơ bị tấn công từ phía Ukraine.

Bà Maria Lvova-Belova - ủy viên tổng thống Nga về quyền trẻ em - cho rằng có tới 18 trẻ vẫn có thể bị mắc kẹt. Một số trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện được báo cáo là trong tình trạng nguy kịch, bà Lvova-Belova cho biết thêm.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: Leonid Pasechnik/RT

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã mô tả vụ việc là một “tội ác tàn bạo” mà “chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sự im lặng của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine về những vụ tấn công như vậy là đặc biệt đáng chú ý.

Sáng sớm 23-5 (giờ Việt Nam), Nga đang triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về vụ tấn công. Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cáo buộc rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào ký túc xá trường cao đẳng ở Starobelsk với mục đích gây thương vong tối đa cho dân thường.

"Cuộc tấn công có chủ đích này vào một cơ sở dân sự, nơi trẻ em học tập và sinh sống, được thực hiện vào ban đêm khi ký túc xá, rõ ràng nhằm mục đích gây ra thương vong tối đa” - ông Nebenzya nói.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine gọi cáo buộc của Nga là "thông tin sai lệch", nhấn mạnh rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình được sử dụng cho mục đích quân sự, theo tờ Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng vào rạng sáng 22-5, "một số" mục tiêu của Nga đã bị tấn công, bao gồm một nhà máy lọc dầu, kho đạn dược, hệ thống phòng không và sở chỉ huy, cũng như một trong những trụ sở của đơn vị UAV tinh nhuệ của Moscow, được gọi là Trung tâm Công nghệ Không người lái Rubikon ở khu vực Starobilsk.