Israel bắt đầu trục xuất hàng trăm người trên đoàn tàu viện trợ Gaza 21/05/2026 20:26

Tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ Trung tâm Pháp lý vì Quyền của Người Ả Rập thiểu số tại Israel (Adalah) rằng Israel ngày 21-5 đã bắt đầu trục xuất hàng trăm nhà hoạt động bị lực lượng Israel bắt giữ sau khi đột kích đoàn tàu viện trợ cho Gaza hồi đầu tuần này.

Tổ chức này cho biết rằng phần lớn trong số khoảng 430 nhà hoạt động bị bắt đang được đưa tới sân bay Ramon ở miền nam Israel để bị trục xuất. Những người còn lại sẽ bị trục xuất từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.

Trong khi đó, ngày 21-5, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết 44 nhà hoạt động tham gia đoàn tàu Global Sumud hướng tới Gaza nhiều khả năng sẽ bị Israel trục xuất về Tây Ban Nha qua Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến bay khởi hành vào khoảng 15 giờ 21-5 giờ địa phương (tức 20 giờ ngày 21-5 theo giờ Việt Nam).

Tối 19-5, lực lượng Israel đã hoàn tất việc chặn bắt chiếc cuối cùng trong hơn 50 tàu thuộc Đoàn tàu Global Sumud khi các tàu đang hướng tới Gaza trên vùng biển quốc tế.

Lực lượng Israel chặn bắt đoàn tàu chở hàng hướng đến Gaza. Ảnh: Al Jazeera

Các vụ bắt giữ đã vấp phải sự lên án rộng rãi. Ngoại trưởng của 10 quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Brazil và Ấn Độ, đã chỉ trích hành động của lực lượng Israel là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế”.

Cách Israel đối xử với các nhà hoạt động tiếp tục bị nhiều quốc gia chỉ trích sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel có quan điểm cực hữu Itamar Ben-Gvir đăng một đoạn video lên mạng xã hội X ghi lại hình ảnh các nhà hoạt động đang quỳ trên sàn với hai tay bị trói ra sau lưng.

Đáp trả, nhiều quốc gia như Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã triệu đại sứ Israel để bày tỏ sự phẫn nộ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông “kinh hoàng” trước hành vi của ông Ben-Gvir và gọi đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đang điều các chuyến bay tới Israel để đưa một số công dân nước này cùng công dân các nước thứ ba, bao gồm người Tây Ban Nha, hồi hương. Jordan cũng xác nhận hai công dân của họ đã trở về nước thông qua cửa khẩu phía nam với Israel.