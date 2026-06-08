Máy bay không người lái của Hezbollah phơi bày 'gót chân Achilles' của Israel 08/06/2026 13:42

(PLO)- Nhóm vũ trang Hezbollah đã tận dụng các lỗ hổng của Israel trong phòng thủ và kinh nghiệm học được từ cuộc chiến tại Ukraine để sử dụng máy bay không người lái gây thiệt hại lớn cho Israel.

Các thành viên nhóm vũ trang Hezbollah ngày càng thành thạo trong việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ, triển khai thiết bị nhìn đêm và camera để gây thương vong nặng cho quân đội Israel trên mặt đất.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Israel cho biết chỉ trong vài tuần UAV của Hezbollah đã trở thành mối lo ngại hàng đầu của Israel ở sườn phía bắc, vượt qua các mối đe dọa truyền thống như tên lửa chống tăng.

Chúng hiện cũng là nguyên nhân hàng đầu gây thương vong cho binh sĩ Israel trên chiến trường và cũng là nguyên nhân khiến 7 trong số 11 binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực vào tháng 4.

Binh lính Israel đối phó máy bay không người lái gần biên giới Israel-Lebanon hôm 1-6. Ảnh: AFP

Sức mạnh của máy bay không người lái từ Hezbollah

Các video gần đây được Hezbollah đăng tải trên mạng xã hội cho thấy UAV có camera quan sát góc nhìn thứ nhất (còn gọi là FPV) – một loại vũ khí từng thống trị các chiến trường Ukraine. Các vũ khí này nhắm mục tiêu vào các thùng nhiên liệu của xe quân sự Israel.

Các nhà điều khiển UAV Ukraine sử dụng chiến thuật này để gây ra các vụ nổ và gây thiệt hại cho đối phương. Ngoài công nghệ trên, Hezbollah cũng đã sử dụng thiết bị nhìn đêm.

Các cuộc tấn công bằng UAV cũng dẫn đến áp lực trong nước ngày càng tăng đối với Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu, buộc ông phải hành động mạnh hơn chống lại Hezbollah. UAV cũng đã phơi bày “gót chân Achilles” của Israel và giúp Hezbollah trở lại thế tấn công trong cuộc chiến với Israel.

Theo các chuyên gia về UAV, Hezbollah đã có thể tấn công vào Israel không chỉ bằng cách cải thiện chiến thuật của riêng họ mà còn bằng cách tận dụng các biện pháp phòng thủ của Israel, chẳng hạn việc Israel tập trung quân đội và phương tiện thành từng cụm không được bảo vệ.

Các chuyên gia cho rằng Israel đã không rút kinh nghiệm từ những sai lầm xuất hiện trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine. Khi ấy, UAV đã trở thành vũ khí thống trị chiến trường, gây thiệt hại lớn cho các bên.

Khoảng 80% UAV của Hezbollah được điều khiển thông qua cáp quang, khiến chúng miễn nhiễm với nhiễu điện tử.

Các chuyên gia về UAV cho biết việc tấn công các nhà điều hành, hệ thống liên lạc và chuỗi cung ứng của Hezbollah là chìa khóa để đối phó mối đe dọa từ UAV. Lực lượng Israel tin rằng họ đã tiêu diệt “một vài” trong số hàng chục nhà điều khiển UAV của Hezbollah.

“Với mỗi chuyến bay, mỗi nhiệm vụ, những người điều khiển UAV của Hezbollah đều tích lũy kinh nghiệm, bất kể nhiệm vụ đó thành công hay không. Đó là cách mọi việc diễn ra ở Ukraine” – ông Samuel Bendett, cố vấn chương trình nghiên cứu về Nga tại viện nghiên cứu CNA (Mỹ), cho biết.

Các chuyên cho rằng video của Hezbollah cho thấy nhóm này đang đạt được nhiều thành công trong việc sử dụng UAV.

Ông Dmytro Putiata – cựu sĩ quan trong Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine – cho biết ông đã ôm mặt thất thần khi xem các video của Hezbollah.

Ông cho rằng các nhà lãnh đạo của Hezbollah vẫn còn khá nghiệp dư so với người Nga và người Ukraine, nhưng hệ thống phòng thủ của Israel còn thiếu sót rất nhiều so với những gì cần thiết để chống lại UAV.

Các binh sĩ Israel đang tìm chỗ trú ẩn gần biên giới Israel-Lebanon sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Israel dường như đã sử dụng lưới chắn không đúng cách, không che phủ được hai bên của các phương tiện. Đạn pháo bị bỏ lại ngoài trời và dễ bị UAV tấn công.

“Những gì tôi thấy từ Israel là không thể chấp nhận được. Làm sao họ có thể phớt lờ tất cả những gì đã xảy ra ở Ukraine?” – ông Putiata nói.

Israel tăng cường tấn công

Thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon là giữa Israel và chính phủ Lebanon, vốn không kiểm soát Hezbollah. Ông Netanyahu đã nói rằng Israel vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhóm vũ trang này.

Theo các cơ quan y tế Lebanon, hơn 3.000 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3.

Vào một ngày cuối tháng 5, bà Tania Koronos – một người dân Israel – đã nhìn thấy một UAV trên thị trấn Adamit ở miền bắc nước này, cách biên giới Lebanon khoảng 1,6 km. Bà cho biết quá kiệt sức vì tiếng còi báo động không kích liên tục.

“Hoặc là hãy mạnh tay và thực sự giải tán chúng [Hezbollah] để chúng phải mất 20 năm mới đạt được kết quả tương tự, hoặc là hãy đạt được một thỏa thuận thực sự có hiệu lực” – bà nói.

Cuối tháng 5, do áp lực chính trị, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tấn công mạnh hơn nữa vào Lebanon. Ông nói rằng lực lượng Israel đang tăng cường các hoạt động ở Lebanon. Kể từ đó, họ đã liên tục tấn công miền nam Lebanon và ban hành lệnh sơ tán quy mô lớn cho dân thường.

“Chúng tôi đang tăng cường hoạt động tại Lebanon. [Lực lượng Israel] đang hoạt động với lượng lớn trên mặt đất và chiếm giữ các vị trí chiến lược. Chúng tôi đang duy trì một nỗ lực quốc gia quy mô lớn để thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và đột phá chống lại UAV mang chất nổ” – ông Netanyahu nói vào cuối tháng 5.

Lực lượng Israel cho biết họ đang xem xét nghiêm túc mối đe dọa từ UAV và đã dựng lưới bảo vệ, đẩy nhanh huấn luyện cho binh lính.

Israel đang theo dõi chặt chẽ việc Hezbollah sử dụng UAV mang chất nổ. Họ cũng đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm sản xuất và phóng UAV ở miền nam Lebanon.

Thiệt hại tại Tyre (nam Lebanon) sau cuộc tấn công của Israel hôm 2-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, không phải tất cả cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Lebanon đều trúng lực lượng Hezbollah.

Ngày 6-6, hỏa lực Israel đã đánh trúng một phương tiện quân sự của Lebanon ở miền nam nước này, khiến 1 chỉ huy cấp cao, 1 sĩ quan và 1 binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel thừa nhận đã thực hiện cuộc tấn công, cho biết chiếc xe “di chuyển một cách đáng ngờ” trong khu vực chiến sự đang diễn ra, theo tờ The Times of Israel.