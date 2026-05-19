Chiến sự Trung Đông ngày 81: Mỹ hoãn tấn công Iran theo lệnh ông Trump; Hezbollah phóng tên lửa đất đối không vào chiến đấu cơ Israel 19/05/2026 05:55

(PLO)- Ông Trump nói rằng Mỹ tạm hoãn tấn công Iran để tạo điều kiện cho đàm phán; Phòng không Iran ứng phó UAV xâm nhập đảo Qeshm; Giá dầu tăng, chứng khoán diễn biến trái chiều.

Tình hình Trung Đông tiếp tục là tâm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông vừa hoãn một cuộc tấn công nhắm vào Iran, vốn sẽ diễn ra trong ngày 19-5.

Ông Trump: Mỹ tạm hoãn tấn công Iran để tạo điều kiện cho đàm phán

Ngày 18-5, Tổng thống Trump nói rằng ông đã tạm hoãn một cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump nói rằng ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ: “Chúng ta sẽ không tiến hành cuộc tấn công Iran theo kế hoạch vào ngày mai, nhưng tôi cũng đã tiếp tục chỉ thị họ phải sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran ngay lập tức, nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong bài đăng của mình, ông cho biết lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đề nghị ông hoãn cuộc tấn công vì “một thỏa thuận sẽ được ký kết, và đó sẽ là một thỏa thuận rất có thể chấp nhận được đối với Mỹ, cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa”.

Ông Trump không cung cấp chi tiết về thỏa thuận đang được thảo luận nhưng nói rằng các quốc gia này đã đề nghị một khoảng thời gian ngắn từ 2 đến 3 ngày.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được “chuyển tới phía Mỹ thông qua Pakistan”, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận rằng Islamabad đã chuyển đề xuất mới nhất tới Washington. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng tiến triển đạt được là rất khó khăn.

“Các bên liên tục thay đổi mục tiêu của mình. Chúng ta không còn nhiều thời gian” - nguồn tin Pakistan nói với Reuters.

Trong bài đăng sau đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ có khả năng sẽ hài lòng với một giải pháp ngoại giao với Iran nếu các đồng minh của Washington tại Trung Đông chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận.

“Nếu họ hài lòng, có lẽ chúng tôi cũng sẽ hài lòng” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời nhấn mạnh điều kiện cốt lõi của ông vẫn là cấm hoàn toàn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran: “Đối thoại không có nghĩa là đầu hàng”

Ngày 18-5, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết Tehran “tham gia đối thoại với phẩm giá, quyền lực và trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của quốc gia”.

“Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của người dân và đất nước” - ông Pezeshkian viết trên X.

“Chúng tôi sẽ phục vụ nhân dân bằng lý lẽ và bằng toàn bộ sức mạnh của mình cho tới cùng, đồng thời bảo vệ lợi ích và danh dự của Iran” - ông cho biết thêm.

Cũng trong ngày 18-5, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Iran, đã đăng một thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội, được cho là chỉ trích ông Trump vì đặt ra “thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự” rồi tự hủy bỏ kế hoạch đó.

“Với hy vọng hão huyền rằng điều này sẽ khiến người dân và giới chức Iran đầu hàng!. Cú đấm thép của lực lượng vũ trang hùng mạnh và dân tộc Iran vĩ đại sẽ buộc họ phải rút lui và đầu hàng” - ông Rezaei viết trên X.

Ngày qua, Iran báo cáo về các UAV cỡ nhỏ xuất hiện tại đảo Qeshm của Iran trên eo biển Hormuz.

“Âm thanh được nghe thấy vài giờ trước trên đảo Qeshm là do các hệ thống phòng thủ được kích hoạt và giao chiến với UAV của đối phương” - ông Ahmad Nafisi, Phó tỉnh trưởng phụ trách chính trị, an ninh và xã hội của tỉnh Hormozgan, cho biết nhưng không nêu rõ kết quả đánh chặn.

Theo hãng tin Mehr, ông Nafisi nhấn mạnh lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng hoàn toàn, đồng thời khẳng định: “Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và điều kiện trên đảo Qeshm hoàn toàn ổn định”.

Hezbollah tuyên bố phóng tên lửa đất đối không vào chiến đấu cơ Israel

Ngày 18-5, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết đã “đối đầu với một chiến đấu cơ Israel trong không phận khu vực phía tây” Lebanon lúc 14 giờ 15 phút (giờ địa phương) bằng một tên lửa đất đối không, theo kênh Al Jazeera.

Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một cuộc tấn công khác, Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào một điểm tập trung phương tiện và binh sĩ của quân đội Israel tại cảng thuộc thị trấn Naqoura bằng UAV tấn công.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun ngày 18-5 cho biết ông sẽ làm “mọi điều có thể” để chấm dứt cuộc chiến với Israel sau khi lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước không thể chấm dứt giao tranh.

“Khuôn khổ mà Lebanon đặt ra cho các cuộc đàm phán bao gồm việc Israel rút quân, ngừng bắn, triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới, đưa người sơ tán trở về và hỗ trợ kinh tế” - ông Aoun nói.

Phát biểu của ông Aoun được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở miền nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố hôm 17-4.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Baalbek miền đông Lebanon ngày 18-5. Ảnh: AFP

Giá dầu tăng, chứng khoán diễn biến trái chiều

Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 18-5, trong khi giá dầu tăng khi giới đầu tư theo dõi các diễn biến thay đổi liên tục tại Trung Đông, theo hãng tin AFP.

Giá dầu từng quay đầu giảm sau khi truyền thông Iran đưa tin các quan chức Mỹ đã đồng ý đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong thời gian các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh tiếp diễn.

Tuy nhiên, do không có xác nhận chính thức cho thông tin này, cùng với các tuyên bố từ phía Iran về việc đánh thuế hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz, giá dầu nhanh chóng tăng trở lại.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã giảm từ mức đỉnh 112 USD/thùng xuống dưới 107 USD/thùng vào buổi sáng trước khi quay đầu tăng trở lại.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ dao động liên tục giữa sắc xanh và đỏ trước khi khép phiên với diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 biến động mạnh giữa tăng và giảm trước khi kết thúc phiên với mức giảm 0,1%. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 159 điểm, tương đương 0,3%, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5% sau khi cả hai chỉ số đều có những biến động tương tự.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán Seoul đã tăng thêm 0,3%. Ở Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm điểm.