Nga dội gần 550 UAV và tên lửa vào Ukraine, trả đũa vụ Kiev tập kích chưa từng có vào Moscow 18/05/2026 19:57

(PLO)- Nga và Ukraine đang "ăn miếng trả miếng" bằng các cuộc không kích bằng tên lửa và UAV.

Ngày 18-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào thủ đô Moscow cuối tuần qua, theo đài RT.

Hiện trường vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga làm vào ngày 18-5. Ảnh: X

Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc oanh tạc đêm 17 rạng sáng 18-5 tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và vận tải cũng như các cảng hải quân và sân bay quân sự.

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đã định đều bị tấn công" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong 24 giờ qua lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 265 UAV và 5 quả bom thông minh của Ukraine.

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 524 UAV và 22 tên lửa, trong đó có 14 tên lửa đạn đạo vào khắp lãnh thổ Ukraine. Trong đó, 503 UAV và 4 tên lửa đã bị bắn hạ, theo tờ Kyiv Independent.

Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 49 người bị thương trong ngày qua.

Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga cũng tấn công 2 tàu dân sự mang cờ Guinea-Bissau và quần đảo Marshall. Chiếc tàu thứ hai thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và chở thủy thủ đoàn là người Trung Quốc. Các tàu này đang di chuyển qua hành lang hàng hải của Ukraine hướng tới các cảng Odessa. Không có thương vong nào được báo cáo, và cả 2 tàu tiếp tục hành trình về cảng.