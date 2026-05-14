Hội đàm giữa ông Tập và ông Trump: Cuộc chiến Iran, eo biển Hormuz, thương mại song phương,... 14/05/2026 16:32

Ngày 14-5, đài CNBC News đưa tin Nhà Trắng vừa công bố bản tóm tắt cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh cùng ngày, tập trung nhiều vào cuộc chiến ở Iran và eo biển Hormuz.

“Tổng thống Trump đã có cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Tập của Trung Quốc” - một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Quan chức này cho biết hai bên đã thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, bao gồm mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ vào Trung Quốc và tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp của Mỹ.

Quan chức Nhà Trắng cũng thông tin rằng lãnh đạo của nhiều công ty lớn nhất của Mỹ đã tham gia một phần cuộc họp.

“Hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được giữ mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do. Chủ tịch Tập cũng làm rõ lập trường phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển. Ông [Tập] bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển trong tương lai. Cả hai nước đều nhất trí rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân” - quan chức Nhà Trắng nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Quan chức này cũng cho biết rằng ông Trump và ông Tập "đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phát huy những tiến triển trong việc chấm dứt dòng chảy fentanyl [ma tuý tổng hợp] vào Mỹ, cũng như tăng cường việc Trung Quốc mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng trong cuộc hội đàm, ông Tập và ông Trump đã “đạt được sự đồng thuận về tầm nhìn mới trong việc xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Quách nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động theo cùng một hướng, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington, trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, để không ngừng mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác và giảm bớt danh sách các vấn đề, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ thương mại và kinh tế hai nước.

Bình luận về cuộc đàm phán thương mại giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hàn Quốc ngày 13-5, bà Hà nói hai bên đã “trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các mối quan ngại kinh tế và thương mại của nhau và tiếp tục mở rộng hợp tác thiết thực".