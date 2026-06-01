Mỹ, Iran tập kích lẫn nhau; Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 01/06/2026 20:57

(PLO)- Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và không kiềm chế đồng minh Israel khỏi việc leo thang các cuộc tấn công ở Lebanon.

Iran và Mỹ đều tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào lẫn nhau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên bế tắc.

Mỹ, Iran tấn công qua lại

Chiều 1-6 (theo giờ Việt Nam), quân đội Mỹ cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này cho là "tự vệ" ở Iran vào hai ngày cuối tuần qua trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những thay đổi đối với một thỏa thuận đề xuất nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, theo đài CNN.

Iran và Mỹ đều tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào lẫn nhau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên bế tắc. Ảnh: AFP

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công ở Iran nhắm vào các trạm radar và trung tâm chỉ huy kiểm soát và là phản ứng trước "các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế".

“Máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng cách tiêu diệt hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công một chiều gây ra mối đe dọa rõ ràng cho các tàu thuyền di chuyển qua vùng biển khu vực” - theo CENTCOM.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1-6 tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ - nơi được cho là đã được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik của Iran, theo hãng thông tấn IRNA.

Tuyên bố này không nêu rõ căn cứ không quân nào đã bị tấn công. Tuy nhiên, thông báo được đưa ra sau khi Kuwait cho biết nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Phía Mỹ chưa xác nhận liệu có bất kỳ tài sản hay cơ sở quân sự nào bị tấn công hay không.

Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ “các cuộc tấn công tàn bạo và lặp đi lặp lại của Iran” nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Bộ Ngoại giao Kuwait nói rằng các cuộc tấn công của Iran “đại diện cho sự leo thang nguy hiểm và là một cuộc tấn công trực tiếp vào an ninh và ổn định của Nhà nước Kuwait, cũng như là sự vi phạm trắng trợn các quy tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Nghị quyết 2817 năm 2026 của Hội đồng Bảo an, chưa kể đến mối đe dọa nghiêm trọng mà chúng gây ra đối với sự an toàn của thường dân và các cơ sở trọng yếu trong nước”.

Theo Bộ Ngoại giao Kuwait, nước này có quyền “thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ an ninh và lãnh thổ của mình, buộc Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết Tehran có quyền thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các “căn cứ và tài sản” trong khu vực được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại nước này.

“Các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý đã được thiết lập là không được phép cho phép lãnh thổ hoặc tài sản của mình bị sử dụng để tấn công các quốc gia khác” - ông Baghaei viết mạng xã hội X.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Iran, bao gồm việc tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và không kiềm chế được đồng minh Israel khỏi việc leo thang các cuộc tấn công ở Lebanon.

“Việc phong tỏa hải quân và leo thang tội ác chiến tranh ở Lebanon do [Iran] gây ra là bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Mọi lựa chọn đều có cái giá của nó, và rồi sẽ đến lúc phải trả. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy” - ông Ghalibaf viết trên X.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran hiện không tham gia đàm phán với Mỹ về chi tiết chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi biết khi nào cần phải hành động về các vấn đề hạt nhân. Chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra về chi tiết của vấn đề hạt nhân. Ở giai đoạn này, ưu tiên của chúng tôi là chấm dứt chiến sự” - ông Baghaei nói.

Ông Baghaei cũng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, “bao gồm cả sáng nay”, đồng thời nói rằng “Iran sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của Iran”.

Ông Baghaei cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ để chấm dứt chiến sự đều phải bao gồm đảm bảo ngừng bắn ở Lebanon - nơi Israel đã mở rộng các cuộc tấn công bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi giữa tháng 4.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Iran và Oman là hai quốc gia duy nhất có quyền “thực thi chủ quyền” tại eo biển Hormuz, theo đài IRIB.

Ông Gharibabadi cho biết Iran đã triển khai một quy trình mới để “kiểm soát giao thông và hàng hải” tại tuyến đường thủy này, nhưng các thỏa thuận được phối hợp với Oman.

Ông Gharibabadi nói rằng Iran đã kêu gọi Oman “không nhượng bộ” trước những lời đe dọa từ Mỹ sau khi ông Trump đe dọa “ném bom” nước này nếu họ không “hành xử giống như mọi người khác” đối với eo biển này.