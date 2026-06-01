Moscow lên tiếng vụ tàu Nga bị Hải quân Pháp bắt giữ 01/06/2026 17:14

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Pháp thông tin sơ bộ về việc tàu Nga chở dầu bị Hải quân Pháp bắt giữ trên biển.

Ngày 1-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác khác, đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga, vốn nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế, trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương vào ngày 31-5, theo hãng thông tấn TASS.

Viết trên X, ông Macron cho rằng việc các tàu lách các lệnh trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine hơn 4 năm nay là “không thể chấp nhận được”. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh những tàu này không tuân thủ những quy tắc hàng hải cơ bản nhất và tạo nên mối đe dọa đối với môi trường và an ninh cho nhiều người.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng video tàu chở dầu Nga Tagor bị Hải quân Pháp bắt giữ. Nguồn: X

Về phía Nga, trao đổi với TASS, Đại sứ quán Nga tại Paris (Pháp) cho biết theo thông tin sơ bộ, thuyền trưởng của tàu Nga bị Hải quân Pháp bắt giữ là công dân Nga.

Đại sứ quán Nga cho biết họ đã yêu cầu phía Pháp cung cấp thông tin về quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu. Cơ quan này nói thêm rằng hiện chưa được Pháp thông báo về hành động của nước này liên quan đến tàu Tagor.

Theo trang web theo dõi tàu VesselFinder, tàu chở dầu Tagor mang cờ Madagascar và hồi đầu tháng 5 tàu này đã cập cảng Murmansk (Nga).

Đây không phải là vụ Pháp bắt tàu Nga đầu tiên. Trước đó, ngày 20-3, Hải quân Pháp đã bắt giữ tàu chở dầu Deyna ở phía tây Địa Trung Hải. Con tàu này mang cờ Mozambique và cũng đã khởi hành từ Murmansk. Lúc đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng tàu Deyna là một tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Theo TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã từng nói rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo việc tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, nhằm đối phó "hành vi cướp biển" của Liên minh châu Âu (EU).