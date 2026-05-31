Truyền thông Iran: Dự thảo thỏa thuận với Mỹ đề cập việc giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa 31/05/2026 07:32

(PLO)- Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin rằng dự thảo bản ghi nhớ với Mỹ đề cập việc giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa cho Tehran, trong khi Washington trước đó từng bác bỏ một thông tin tương tự.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 30-5 đưa tin một dự thảo bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ có bao gồm điều khoản cho phép Tehran tiếp cận 12 tỉ USD tài sản đang bị phong tỏa.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB , bản dự thảo "không chính thức" nêu rằng Mỹ cam kết trong vòng 60 ngày sẽ cho phép Iran toàn quyền tiếp cận số tài sản trị giá 12 tỉ USD.

Khoản tiền này có thể được chuyển tới các ngân hàng do Iran lựa chọn và sử dụng mà không bị hạn chế.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, trước đó Nhà Trắng đã bác bỏ một báo cáo tương tự được truyền thông Iran công bố trong tuần này, gọi đây là thông tin "bịa đặt".

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các nội dung mà ông cho là sẽ có trong một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhiều chi tiết trong tuyên bố này sau đó cũng bị các nguồn tin Iran phản bác.

Trong mô tả về thỏa thuận, ông Trump hôm 29-5 khẳng định "sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển giao cho đến khi có thông báo mới". Truyền thông Iran dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề nhanh chóng bác bỏ nhận định này.

Trước đó, một nguồn tin cho AFP biết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran đã cùng phái đoàn Tehran tới Qatar để thảo luận về vấn đề tài sản bị phong tỏa, một nội dung được đề cập trong bản ghi nhớ như một phần của thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên.

Báo cáo của truyền hình Iran cũng cho biết Tehran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà nước này đã phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát, gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố rằng Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển không hạn chế. Mỹ nhiều lần nhấn mạnh việc Iran tiếp tục kiểm soát tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng này là điều Washington không thể chấp nhận.