Beirut cáo buộc Israel thực hiện chính sách 'đốt sạch' ở miền nam Lebanon 31/05/2026 07:52

(PLO)- Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam lên án Israel phá hủy làng mạc ở miền nam nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa Tel Aviv với Hezbollah tiếp tục leo thang.

Ngày 30-5, Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam cáo buộc Israel đang theo đuổi chính sách "đốt sạch" tại miền nam Lebanon, đồng thời kêu gọi chấm dứt giao tranh khi quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mới.

Theo hãng tin AFP, ông Salam cáo buộc Israel thực hiện chính sách "đốt sạch và trừng phạt tập thể" thông qua việc phá hủy các thị trấn, làng mạc và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Ông cho rằng những hành động đó sẽ không mang lại an ninh hay ổn định cho Israel.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Lebanon vẫn bảo vệ nỗ lực đối thoại của chính phủ với Israel. Ông Salam thừa nhận kết quả đàm phán "không được bảo đảm", nhưng nhấn mạnh đây là "con đường ít tổn thất nhất đối với Lebanon và người dân nước này".

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Maifadoun ở miền nam Lebanon ngày 30-5. Ảnh: AFP

Trước đó, các phái đoàn quân sự của hai nước đã tiến hành đàm phán an ninh tại Washington hôm 29-5 và dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian trong tuần tới.

Về tình hình thực địa, hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA ngày 30-5 đưa tin Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công ở miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon cho biết 2 binh sĩ nước này đã bị thương nặng trong một cuộc không kích bằng UAV của Israel gần thành phố Nabatieh.

Về phía mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Israel, đồng thời giao tranh trực tiếp với binh sĩ Israel tại miền nam Lebanon.

Hezbollah cho biết đang đối đầu quân đội Israel tại khu vực ngoại ô các thị trấn Zawtar al-Sharqiyah, Yohmor al-Shaqif và Dibbine. Nhóm này khẳng định lực lượng Israel "vẫn chưa kiểm soát được các thị trấn trên".

Cùng ngày, quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán mới đối với nhiều ngôi làng gần Nabatieh và một số khu vực ở miền đông Lebanon.

Quân đội Israel cho biết hơn 25 quả đạn đã được phóng từ Lebanon vào lãnh thổ nước này trong ngày 30-5. Còi báo động phòng không cũng vang lên tại các thành phố miền bắc Israel như Karmiel và Safed lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.

Trước đó, ngày 29-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này đã tiến vượt sông Litani, nằm cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km về phía bắc, đồng thời đang "tấn công trực diện Hezbollah".

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 3.371 người thiệt mạng kể từ ngày 2-3, thời điểm Hezbollah đưa Lebanon tham gia cuộc xung đột khu vực để ủng hộ đồng minh Iran.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn chính thức có hiệu lực từ ngày 17-4, nhưng trên thực tế chưa bao giờ được tuân thủ đầy đủ. Cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sử dụng điều đó để biện minh cho các cuộc tấn công tiếp diễn.

