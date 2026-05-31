Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân gây một lỗ thủng ở phòng máy, ông Medvedev cảnh cáo Kiev và NATO 31/05/2026 06:43

(PLO)- Giám đốc điều hành của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom - ông Aleksey Likhachev cáo buộc đây là lần đầu tiên các thiết bị quan trọng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị UAV Ukraine nhắm mục tiêu một cách có chủ đích.

Ngày 30-5, Giám đốc điều hành của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom - ông Aleksey Likhachev cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow đang kiểm soát, gây ra một lỗ thủng trong phòng máy của một trong các tổ máy thuộc nhà máy này, theo đài RT.

Ông Likhachev nói rằng một máy bay không người lái (UAV) được điều khiển bằng sợi quang đã bay vào phòng máy của tổ máy số 6 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Likhachev cho rằng loại vũ khí này được điều khiển bởi người vận hành cho đến khi va chạm, cuộc tấn công được thực hiện một cách có chủ ý, và mọi “giả thuyết về một vụ tấn công vô tình” đều có thể bị loại trừ.

Nga tố Ukraine tấn công phòng máy của tổ máy số 6 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 30-5. Ảnh: TASS

“Đây là vụ tấn công có chủ đích đầu tiên nhằm vào thiết bị chính của nhà máy điện hạt nhân, với một vụ nổ xuyên thấu và gây hư hại cho phòng máy” - ông Likhachev nói.

“Lực lượng vũ trang Ukraine liên tục vượt qua không chỉ lằn ranh đỏ, mà cả những giới hạn của lẽ thường. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các cuộc tấn công trực tiếp vào tuabin? Nhà máy lò phản ứng? Lò phản ứng và hệ thống an toàn của nó?” - người đứng đầu Rosatom nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết rằng mức độ phóng xạ tại hiện trường vẫn ở mức bình thường. Vụ tấn công không gây thương vong hay “thiệt hại nghiêm trọng” nào cho cơ sở này. Các đội cứu hộ hiện đang đánh giá thiệt hại tại phòng máy, và tình hình vẫn đang “được kiểm soát hoàn toàn”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc phá hủy một tổ máy phát điện tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ dẫn đến một “thảm họa Chernobyl mới”.

Ông Medvedev nói rằng một sự cố có quy mô như vậy “không khác gì việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”, và nói thêm rằng sự việc đó cuối cùng có thể dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa “tương xứng” vào các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine và “các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột”.

Quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc từ phía Nga, nói rằng nước này không tấn công tổ máy phát điện số 6 của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo tờ Kyiv Indenpendent.

"Các binh sĩ Ukraine hành động hoàn toàn trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức được hậu quả của bất kỳ hành động nào đối với các cơ sở hạt nhân” - Lực lượng Phòng vệ phía Nam của Ukraine nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã bày tỏ sự lo ngại liên quan vụ tấn công

"Tổng Giám đốc Rafael Grossi bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về vụ việc được báo cáo, điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả 7 trụ cột thiết yếu để đảm bảo an toàn hạt nhân trong xung đột cũng như 5 nguyên tắc cụ thể để bảo vệ Zaporizhzhia, trong đó nêu rõ rằng 'không được có bất kỳ cuộc tấn công nào từ hoặc chống lại' nhà máy" - IAEA đăng trên mạng xã hội X.

"Tấn công các địa điểm hạt nhân giống như đùa với lửa" - IAEA cảnh báo.