Chiến sự Nga-Ukraine 29-5: Ukraine nhắm mục tiêu nhà máy lọc dầu lớn nhất miền nam Nga; Moscow cảnh báo đánh mạnh Kiev bất cứ lúc nào 29/05/2026 08:12

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tấn công lần nữa nhà máy lọc dầu Tuapse; Nga cảnh báo có thể tấn công trả đũa Kiev bất cứ lúc nào; Thụy Điển công bố kế hoạch chuyển 16 tiêm kích Gripen cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tấn công lại nhà máy lọc dầu Tuapse

Ngày 28-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse (vùng Krasnodar, Nga) và nhiều mục tiêu quân sự khác trong đêm 27-5, bao gồm các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và hệ thống trinh sát tự động của không quân Nga.

Theo phía Ukraine, các đòn tấn công nằm trong chiến dịch “trừng phạt tầm xa”, nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga ở sâu trong lãnh thổ, với mục tiêu làm gia tăng chi phí cho chiến sự của Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

Tuapse là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam Nga, với công suất khoảng 12 triệu tấn dầu mỗi năm. Đây là cơ sở cung cấp nhiên liệu, trong đó có nguồn phục vụ quân đội Nga, và đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong các đợt tập kích của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ.

Khói bốc lên gần nhà máy lọc dầu Tuapse tại vùng Krasnodar (Nga) sau một vụ tấn công được cho là của Ukraine ngày 27-5. Ảnh: Telegram/Astra

Trong những tháng gần đây, nhà máy và khu cảng lân cận liên tục bị UAV và tên lửa Ukraine tấn công, gây cháy nổ, gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng tới xuất khẩu nhiên liệu qua Biển Đen.

Không quân Ukraine cũng sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các hệ thống trinh sát tự động của Nga tại các khu vực Voronezh, Taganrog và Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát).

Thụy Điển công bố kế hoạch chuyển 16 tiêm kích Gripen cho Ukraine

Ngày 28-5, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển dự kiến chuyển cho Ukraine 16 tiêm kích Saab JAS 39 Gripen C/D đã qua sử dụng, đồng thời hỗ trợ Kiev trong kế hoạch mua tới 20 máy bay Gripen E hiện đại hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở TP Uppsala, ông Kristersson nói Ukraine đã xác định Gripen là lựa chọn ưu tiên cho không quân trong dài hạn và mong muốn sở hữu phiên bản mới nhất là Gripen E.

Theo chính phủ Thụy Điển, Ukraine dự định dùng khoảng 2,5 tỉ euro (2,8 tỉ USD) từ cơ chế “Khoản vay hỗ trợ Ukraine” của Liên minh châu Âu (EU) để tài trợ cho thương vụ mua Gripen E/F trong tương lai.

Ông Kristersson cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và việc bàn giao Gripen E có thể bắt đầu từ năm 2030.

Ngoài ra, Thụy Điển sẽ chuyển giao 16 máy bay Gripen C/D đang phục vụ trong không quân nước này. Việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2027, sau khi Ukraine hoàn tất thỏa thuận mua và Thụy Điển nhận được các phê duyệt xuất khẩu cần thiết.

Động thái này sẽ giúp mở rộng đáng kể phi đội máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bên cạnh F-16 của Mỹ và Mirage 2000 của Pháp, trong bối cảnh Ukraine vẫn gặp khó khăn trong việc bảo vệ các thành phố và hạ tầng trước các đợt tấn công tên lửa và UAV của Nga.

Tổng thống Zelensky gọi đây là “một sự kiện mang tính lịch sử” trong hợp tác giữa hai nước.

“Chúng tôi đang nói đến cả một phi đội Gripen cho Ukraine, và đây là sự hỗ trợ cực kỳ quan trọng” - ông nói.

Nga cảnh báo có thể “tấn công trả đũa Kiev bất cứ lúc nào”

Ngày 28-5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết một đòn tấn công trả đũa nhằm vào Kiev có thể xảy ra “bất cứ lúc nào”, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc tế, ông Shoigu nói Nga đã nhiều lần cảnh báo trước về các hành động có thể xảy ra, đồng thời khẳng định những cảnh báo này là “nghiêm túc và có chủ đích”, gồm cả việc khuyến cáo một số đại sứ rời Kiev.

Ông cũng cho rằng Nga đã “chứng minh năng lực” về khả năng tấn công nhằm vào Kiev, đồng thời nhấn mạnh nước này sở hữu mọi phương tiện cần thiết cho các hành động như vậy.

Theo ông Shoigu, Nga đã cảnh báo về khả năng tấn công trả đũa và “có thể thực hiện bất cứ lúc nào” nếu cho là cần thiết, nhằm đáp trả các vụ việc mà Moscow gọi là “tấn công khủng bố” khiến quân nhân Nga thiệt mạng.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Ông cũng tuyên bố lực lượng Nga thường xuyên tấn công các cơ sở sản xuất đạn dược mới tại Ukraine ngay khi chúng xuất hiện, nhằm ngăn chặn năng lực quân sự của Kiev.

Bên cạnh đó, ông Shoigu tiếp tục nhắc lại quan điểm của Moscow rằng chiến dịch quân sự đặc biệt bắt nguồn từ những vấn đề tại vùng Donbass (miền đông Ukraine) mà phương Tây “phớt lờ trong thời gian dài”.

Ông Shoigu đồng thời khẳng định quân đội Nga là một trong những lực lượng “được huấn luyện và trang bị tốt nhất thế giới”, và kinh nghiệm chiến sự hiện nay đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia.

Nga nói Ukraine thiệt hại hơn 33.000 binh sĩ tại hướng Kharkiv từ đầu năm 2026

Ông Yevgeny Lisnyak - phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Kharkiv (Ukraine) do Nga bổ nhiệm - cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 33.000 binh sĩ tại hướng Kharkiv kể từ đầu năm 2026.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28-5, ông Lisnyak nói lực lượng Nga hiện đang giữ thế chủ động trên chiến trường tại khu vực này trong năm nay, đồng thời đã kiểm soát hơn 60 km² lãnh thổ và “giải phóng” 20 khu định cư.

Ông cho biết rằng tổng tổn thất thường trực của quân đội Ukraine tại khu vực Kharkiv trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay lên tới hơn 33.000 người.

Ông Lisnyak cũng nói mức tổn thất trung bình mỗi ngày dao động từ 190 đến 230 người, khoảng 600 phương tiện quân sự bị phá hủy, cùng 35 cơ sở hạ tầng quân sự ở hậu phương trong khu vực Kharkiv bị tấn công.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Novovasilevka tại tỉnh Kharkiv trong ngày qua.

Nga cũng tuyên bố quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.245 binh sĩ trên toàn bộ các mặt trận trong ngày qua.

Ngoài ra, phía Nga cho biết đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các vị trí UAV tầm xa và cơ sở năng lượng của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 184 UAV của Ukraine cùng 4 bom thông minh trong cùng khoảng thời gian.