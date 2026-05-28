Chiến sự Trung Đông ngày 90: Ông Trump có phát ngôn quan trọng, cảnh báo Oman, Nga và Trung Quốc; Seoul triệu tập Đại sứ Iran 28/05/2026 05:48

(PLO)- Ông Trump nói eo biển Hormuz “mở cửa cho tất cả mọi người”; Nhà Trắng bác thông tin từ truyền thông Iran về dự thảo thỏa thuận hòa bình; Israel mở rộng khu vực tác chiến ở Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Trump có phát ngôn mới về cuộc chiến Iran, đề cập Oman, Nga và Trung Quốc

Ngày 27-5, tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng eo biển Hormuz sẽ “mở cửa cho tất cả mọi người”, nói thêm rằng những điều khoản đó là một phần trong các cuộc đàm phán với Iran, theo đài CNN.

Ông Trump cũng cảnh báo Oman không được can thiệp. “Oman sẽ phải hành xử giống như mọi nước khác, nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh họ” - ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại cuộc họp nội các ngày 27-5. Ảnh: BLOOMBERG

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này hay không, ông Trump đáp: “Không, eo biển này sẽ mở cửa cho tất cả mọi người”.

“Đó là vùng biển quốc tế. Không ai được kiểm soát nó. Chúng tôi sẽ giám sát khu vực này. Chúng tôi sẽ theo dõi nó, nhưng sẽ không ai được kiểm soát. Đó là một phần trong cuộc đàm phán mà chúng tôi đang tiến hành” - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng ám chỉ rằng ông có thể từ chối ký thỏa thuận với Iran cho đến khi một loạt quốc gia Trung Đông đồng ý tham gia khuôn khổ Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel.

“Đó thực sự sẽ là một tín hiệu rất lớn, và tôi nghĩ những nước đó có trách nhiệm làm điều đó với chúng tôi. Nói thật nhé, tôi không chắc chúng ta nên ký thỏa thuận nếu họ không tham gia” - ông Trump nói thêm.

Đầu tuần này, tổng thống Mỹ đã thúc ép một số quốc gia, bao gồm Saudi Arabia, Qatar và Pakistan, tham gia Hiệp định Abraham - khuôn khổ được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Ông Trump cho biết thêm rằng ông không lo ngại về tác động chính trị của một cuộc xung đột kéo dài với Iran, đồng thời nói rằng giới lãnh đạo Iran đã tính toán sai nếu cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sẽ buộc ông phải đạt thỏa thuận.

“Họ nghĩ họ chỉ cần chờ tôi qua kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kiểu như ‘chúng ta cứ chờ đi, ông ta còn bận bầu cử giữa kỳ mà’. Tôi không quan tâm đến bầu cử giữa kỳ” - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận lô uranium làm giàu ở mức cao của Iran.

“Nói thật là không, tôi sẽ không thấy thoải mái” - ông nói khi được hỏi về khả năng Moscow hoặc Bắc Kinh tiếp nhận lượng uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom hạt nhân, vốn được cho là đang được chôn sâu dưới lòng đất.

Đầu tuần này, ông Trump từng nói ông sẵn sàng để số uranium đó “bị phá hủy tại chỗ hoặc ở một địa điểm chấp nhận được khác”, nhưng không nêu rõ các phương án cụ thể.

Trong cuộc họp nội các, ông Trump cũng tỏ ra không muốn giảm bớt sức ép kinh tế đối với Iran - điều mà Tehran đang tìm kiếm như một phần của thỏa thuận.

“Chúng tôi không bàn tới chuyện nới lỏng trừng phạt hay cấp tiền. Chúng tôi đang kiểm soát số tiền mà họ cho là của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát số tiền đó. Khi họ cư xử đúng mực và làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ để họ lấy lại tiền của mình, nhưng hiện tại thì chưa” - người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm.

Nhà Trắng bác thông tin từ truyền thông Iran về dự thảo thỏa thuận hoà bình

Nhà Trắng ngày 27-5 bác các thông tin do truyền thông nhà nước Iran đăng tải liên quan một dự thảo biên bản ghi nhớ (MOU), gọi đó là “hoàn toàn bịa đặt”.

“Tường thuật này từ truyền thông do Iran kiểm soát là không đúng sự thật và bản MOU mà họ ‘công bố’ hoàn toàn là giả mạo. Không ai nên tin những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra” - Nhà Trắng cho biết trên mạng xã hội X.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết bản MOU sẽ yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Một số chi tiết trong đó tương đồng với những gì giới chức Mỹ từng mô tả về thỏa thuận đang hình thành. Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng dỡ bỏ phong tỏa với điều kiện Iran cho phép tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

“Như Tổng thống Trump đã nói, các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt đẹp và ông ấy đã nêu rõ các lằn ranh đỏ của mình. Tổng thống Trump sẽ chỉ ký một thỏa thuận có lợi cho người dân Mỹ, và thỏa thuận đó phải bảo đảm rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân” - bà Olivia Wales, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói khi phản hồi về bản tin của truyền hình nhà nước Iran.

Seoul triệu tập Đại sứ Iran sau nghi vấn tên lửa tấn công tàu Hàn Quốc

Ngày 27-5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Iran tại Seoul - ông Saeed Koozechi để phản đối mạnh mẽ liên quan vụ một tàu của Hàn Quốc bị tấn công ở eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bộ này yêu cầu Tehran đưa ra “các biện pháp có trách nhiệm, bao gồm những bước đi nhằm ngăn chặn tái diễn”.

Căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố rằng một tên lửa chống hạm do Iran sản xuất “rất có khả năng” đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi đầu tháng nhằm vào tàu HMM Namu do hãng vận tải biển HMM của Hàn Quốc khai thác.

Trao đổi với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau cuộc gặp, Đại sứ Koozechi bác bỏ mọi liên hệ của Iran với vụ việc.

“Iran bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan vấn đề này. Chúng tôi hoàn toàn không liên quan” - ông Koozechi nói.

“Về cá nhân, tôi muốn bày tỏ sự lấy làm tiếc trước thiệt hại mà con tàu Hàn Quốc phải gánh chịu” - vị đại sứ nói thêm.

Israel mở rộng khu vực tác chiến ở Lebanon

Khói bốc lên từ địa điểm bị Israel không kích gần TP Tyre ở miền nam Lebanon ngày 27-5. Ảnh: AFP

Ngày 27-5, quân đội Israel tuyên bố một vùng rộng lớn mới ở miền nam Lebanon là khu vực tác chiến, đồng thời yêu cầu người dân tại đây di chuyển lên phía bắc, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi khuyến cáo cư dân miền nam Lebanon sơ tán lên phía bắc sông Zahrani, vì toàn bộ khu vực phía nam con sông này đều được xem là vùng chiến sự” - một phát ngôn viên quân đội Israel đăng trên X.

Quân đội Israel cũng kêu gọi dân thường tránh xa các tay súng Hezbollah, cơ sở và địa điểm cất giữ vũ khí của lực lượng này.

Israel cho biết đã tấn công các công trình quân sự, trung tâm chỉ huy và bệ phóng được Hezbollah sử dụng tại Lebanon trong suốt ngày 27-5.

Theo quân đội Israel, kể từ đầu tuần, lực lượng nước này đã tấn công tổng cộng 550 mục tiêu của Hezbollah.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tiếp tục tuyên bố nhắm mục tiêu vào các vị trí của lực lượng Israel ở miền nam Lebanon trong suốt ngày qua.