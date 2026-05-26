Chiến sự Nga - Ukraine 26-5: Ukraine tấn công các kho đạn của Nga ở Crimea và Donetsk, nỗ lực xử lý hậu quả sau khi Nga phóng tên lửa Oreshnik 26/05/2026 07:35

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tiếp tục khắc phục hậu quả sau đòn tấn công của Nga bằng tên lửa Oreshnik; Nga giành quyền kiểm soát cộng đồng ở Dnipropetrovsk.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận của tiền tuyến.

Ukraine tiếp tục khắc phục hậu quả sau đòn tấn công của Nga bằng tên lửa Oreshnik

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 25-5 cho biết công tác khắc phục hậu quả tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Nga đã bước sang ngày thứ hai, với gần 100 nhân viên cứu hộ làm việc tại nhiều địa điểm bị tấn công, theo tờ Kyiv Independent.

Trong cuộc tập kích rạng sáng 24-5, Kiev và khu vực xung quanh đã bị nhắm mục tiêu bằng hàng trăm UAV và tên lửa, gây thương vong và tàn phá trên khắp thủ đô.

Tổng cộng, có 2 người thiệt mạng và 87 người bị thương tại thủ đô, ông Zelensky cho biết thêm.

Ông nói thêm rằng các nỗ lực khắc phục hậu quả sau cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn tại các quận Shevchenkivsky và Podilsky của Kiev. Gần 100 nhân viên thuộc Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã được huy động, khoảng 300 địa điểm trên khắp Kiev, bao gồm gần 150 ngôi nhà và chung cư, bị hư hại.

“Tôi biết ơn các nhân viên y tế đang điều trị và hỗ trợ người dân của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả những người tham gia công tác khắc phục hậu quả, cùng toàn bộ lực lượng cứu hộ và các dịch vụ công cộng” - ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố về kế hoạch tiến hành một đợt tấn công tầm xa quy mô lớn mới vào Kiev để trả đũa một cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Luhansk.

“Trong những điều kiện này, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng UAV” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ này lưu ý rằng các mục tiêu được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời thủ đô Ukraine ngay lập tức.

Ukraine tấn công các kho đạn của Nga ở bán đảo Crimea và Donetsk

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 22 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Ngày 25-5, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tấn công các mục tiêu gần TP Mariupol (tỉnh Donetsk) do Nga kiểm soát và khu vực sát biên giới Nga.

“Lãnh thổ Ukraine phải được giải phóng khỏi quân đội Nga. Cách đáng tin cậy nhất để đạt được điều đó là đẩy vùng đệm an toàn đối với hệ thống hậu cần của đối phương tiến sát hơn về phía lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea” - tuyên bố nêu rõ.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Lực lượng Ukraine đã tấn công và gây hư hại kho dầu Belets ở tỉnh Bryansk của Nga.

Theo bộ này, cơ sở này nằm cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 60 km và là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Thông tin về mức độ thiệt hại tại kho dầu hiện vẫn đang được tiếp tục thu thập, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ukraine cũng tuyên bố đã tiến hành thành công hai cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn của Nga tại Crimea và tỉnh Donetsk, cùng với một trung tâm thông tin liên lạc ở khu vực sau.

“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục một cách có hệ thống nhằm làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của Nga” - theo tuyên bố.

Nga giành quyền kiểm soát cộng đồng ở Dnipropetrovsk

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-5 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Dobropasovo ở Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.135 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Số liệu mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đã mất hơn 170 binh sĩ và hai xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, hơn 180 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; hơn 170 binh sĩ và ba xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Quân đội Ukraine cũng mất hơn 290 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; hơn 275 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 50 binh sĩ và 1 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 417 UAV của Ukraine và 17 pháo phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất trong 24 giờ qua.

Ông Zelensky: Đàm phán với Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa đạt được rất ít tiến triển

Ngày 25-5, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã đạt được rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và đang hợp tác với châu Âu để giải quyết vấn đề này.

“Thật không may, đã lâu rồi không có tiến triển nào với Mỹ về việc mở rộng sản xuất tên lửa phòng không” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

“Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy nhanh công việc này tại châu Âu - sản xuất các hệ thống chống tên lửa đạn đạo của riêng mình trên lục địa với số lượng đủ lớn” - ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về cách Washington có thể hỗ trợ Kiev, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ là yếu tố then chốt.

Tổng thống Ukraine cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì vai trò trong việc phát triển các hệ thống này, đồng thời cho rằng châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính để Ukraine mua sắm vũ khí.

Ông cho biết Ukraine biết ơn chuyên môn của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều rất quan trọng là phải có kết quả”. Ông nói điều tương tự cũng áp dụng đối với ngoại giao.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những biện pháp ngoại giao mới với các đại diện của Tổng thống Mỹ” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.