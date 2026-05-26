Ông Lavrov điện đàm ông Rubio, thông báo kế hoạch Nga tấn công Kiev 26/05/2026 05:23

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nói rằng sẽ bắt đầu các cuộc tấn công vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev và kêu gọi Mỹ “bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao”.

Ngày 25-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nói rằng Moscow đang bắt đầu tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào các địa điểm ở thủ đô Kiev được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng để đáp trả việc chính quyền Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang bắt đầu tiến hành các đòn tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào các mục tiêu quân sự và các trung tâm ra quyết định tương ứng ở Kiev” - theo tuyên bố.

Ông Lavrov cũng lưu ý với ông Rubio về khuyến nghị của Bộ Ngoại giao Nga liên quan “việc bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và các công dân khác khỏi thủ đô Ukraine”.

Trong quá trình trao đổi, ngoại trưởng Nga “nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất theo đề xuất của Mỹ tại Anchorage (Alaska) vào tháng 8-2025 liên quan xung đột Ukraine và bày tỏ sự lấy làm tiếc rằng các nỗ lực mang tính áp đặt của giới tinh hoa châu Âu và chính quyền Kiev đang làm suy yếu những thỏa thuận này, vốn đã mở đường cho một giải pháp lâu dài, bền vững dựa trên sự cân bằng lợi ích”.

“Các nhà ngoại giao hàng đầu đã trao đổi quan điểm về các sáng kiến ngoại giao nhằm vượt qua khủng hoảng ở Eo biển Hormuz và các vấn đề liên quan tình hình xung quanh Cuba” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Lavrov và ông Rubio “tái khẳng định cam kết chung, bất chấp những khác biệt hiện có, trong việc thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ trên lãnh thổ của nhau”.

Mỹ chưa ra tuyên bố về cuộc điện đàm.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày ra tuyên bố về kế hoạch tiến hành một đợt tấn công tầm xa quy mô lớn mới vào Kiev để trả đũa một cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Luhansk.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong những điều kiện này, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng UAV” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Nga nói rằng cuộc tấn công của Ukraine đã trúng một ký túc xá, trong khi Kiev nói rằng đã đánh vào một cơ sở chỉ huy UAV của Nga.

Bộ này lưu ý rằng các mục tiêu được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời thủ đô Ukraine ngay lập tức. Bộ cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa các “cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky”.

Ukraine chưa binh luận về các thông tin trên.