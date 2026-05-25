Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL 25/05/2026 11:17

Sáng 25-5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Trước đó, ngày 21-5, Thủ tướng đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Bộ VH-TT&DL cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT&DL.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ảnh: VGP

Trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hơn lúc nào hết, Bộ VH-TT&DL đang đảm đương sứ mệnh rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Đó không chỉ là tiếp nối truyền thống "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", mà còn phải đưa văn hóa thực sự trở thành động lực, nguồn lực và trụ cột quan trọng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bà nêu rõ yêu cầu đặt ra hiện nay là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng hai con số, đồng thời hình thành hệ giá trị mới thúc đẩy sự phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ VH-TT&DL tiếp tục đổi mới tư duy quản trị trong các lĩnh vực của ngành. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VH-TT&DL tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị; Kết luận 18 của Trung ương và các yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết 28 của Quốc hội.

Trong đó, cần ưu tiên huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, quyết liệt.

Theo tinh thần Nghị quyết 57, hiện Bộ VH-TT&DL vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, trong đó có bảy nhiệm vụ phải hoàn tất ngay trong tháng 6. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ vừa quán triệt, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu chuyên ngành.

Bộ VH-TT&DL cũng cần tiếp tục đổi mới tư duy quản trị trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là quản trị văn hóa trên môi trường số; quản trị và thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Nếu không thực hiện tốt Nghị quyết 57 thì chúng ta sẽ không có động lực để thúc đẩy sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý Bộ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản trị hoạt động báo chí...

Tân Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Huy Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Huy Dũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập và cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc.

Ông cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành đoàn kết, kế thừa và phát triển để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sự chuyên nghiệp của một công chức và tình yêu sâu nặng với đất nước.