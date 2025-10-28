Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL 28/10/2025 16:27

(PLO)- Ông Hoàng Đạo Cương, người giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL từ năm 2020, được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này từ ngày 22-10-2025.

Ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2389/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Quyết định 2389/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22-10-2025.

Ông Hoàng Đạo Cương được bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

﻿Ảnh: NAM NGUYỄN.

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội. Ông là con trai của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính.

Ông Hoàng Đạo Cương là Tiến sĩ ngành kiến trúc.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL lần đầu vào năm 2020, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch như: phó trưởng phòng thiết kế, trưởng phòng nghiên cứu bảo tồn di tích, phó viện trưởng, phó viện trưởng phụ trách rồi viện trưởng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Thể dục thể thao; Di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp các đơn vị: Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục Di sản văn hóa; Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích...

Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch gồm bảy thành viên, trong đó Bộ trưởng là ông Nguyễn Văn Hùng. Sáu Thứ trưởng gồm các ông, bà: Lê Hải Bình (Thứ trưởng Thường trực), Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong và Phan Tâm.