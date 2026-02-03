Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công bố lịch ra rạp sau Tết 03/02/2026 19:54

(PLO)- Dự án phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm làm nhà sản xuất sẽ ra mắt sau Tết Âm lịch. Hình ảnh chợ cá vùng Châu Đốc, An Giang được đưa lên phim với nhiều góc quay lạ.

Ngày 3-2, đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến cùng các diễn viên của dự án điện ảnh Tài đã có buổi giới thiệu tại TP.HCM. Ca sĩ Mỹ Tâm đóng vai trò nhà sản xuất (NSX) cũng như góp mặt trong dự án lần này.

Ca sĩ, NSX Mỹ Tâm cùng đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến và dàn diễn viên dự án phim "Tài".

Đây là dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý hành động gia đình, đánh dấu sự trở lại của Mai Tài Phến sau 7 năm kể từ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh (2019).

Dự án điện ảnh "Tài" né Tết Âm lịch

Theo ca sĩ Mỹ Tâm, dự án điện ảnh Tài sẽ chính thức ra rạp vào ngày 6-3-2026, khép lại những đồn đoán trước đó về việc phim sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Ca sĩ, NSX Mỹ Tâm chia sẻ

Chia sẻ về việc này, Mỹ Tâm cho biết ngay từ đầu ê-kíp không có ý định đưa phim ra rạp vào dịp Tết. Nữ ca sĩ cho rằng thời điểm hiện tại đã có nhiều phim hay ra mắt dịp Tết, nếu ra mắt dồn dập sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn nên chọn ngày 6-3 là hợp lý nhất.

Về kịch bản, Mỹ Tâm cho biết Mai Tài Phến là người xây dựng và phát triển nội dung, cô chỉ góp ý khoảng 10%. Sau hơn một năm chỉnh sửa, nữ ca sĩ đánh giá Phến đủ năng lực đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên và hoàn toàn tin tưởng vào cộng sự.

Trong dự án phim Tài, Mỹ Tâm cũng tham gia một vài phân đoạn nhưng xin giữ kín vai diễn. Nữ ca sĩ hài hước cho biết nhân vật của mình rất trong sáng, dễ thương và "cảnh nóng nhất chắc chỉ là… cảnh ăn lẩu".

Về phía Mai Tài Phến, nam đạo diễn cho biết Mỹ Tâm, người anh gọi thân mật là “cô Út”, thường xuyên có mặt tại phim trường để động viên tinh thần ê-kíp. Sự đồng hành của "cô Út" giúp nam đạo diễn an tâm, xử lý nhanh các sự cố phát sinh để công việc trôi chảy.

Mong muốn đưa vẻ đẹp miền Tây lên màn ảnh

Một điểm đáng chú ý của dự án điện ảnh Tài là việc lựa chọn bối cảnh miền Tây, cụ thể tại Châu Đốc (An Giang), làm không gian chính của phim.

Theo ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến xuất thân từ miền Tây và có tình yêu sâu sắc với vùng đất này, vì vậy kịch bản được lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời sống thực tế.

Mỹ Tâm cho rằng bộ phim không chỉ đơn thuần nói về miền Tây, cũng không hoàn toàn là phim gia đình hay phim hành động. Phim là sự kết nối của nhiều yếu tố để tạo nên bức tranh đời sống gần gũi về hành trình trăn trở nội tâm và nỗ lực cứu mẹ của nhân vật chính.

Nữ ca sĩ khẳng định bộ phim được thực hiện bởi những người yêu miền Tây, khai thác được nhiều góc quay đẹp, lạ và khác biệt. Đạo diễn cùng ê-kíp hình ảnh đã tận dụng tốt bối cảnh, mang đến những khung hình có khả năng chạm cảm xúc người xem.

Mai Tài Phến nói về bối cảnh mình tâm đắc

Mai Tài Phến cũng cho biết khi viết kịch bản, bản thân có thể hình dung rất rõ từng bối cảnh cụ thể. Anh ấn tượng với hình ảnh chợ cá hoạt động lúc 1 giờ sáng, nơi mọi người làm việc vất vả nhưng tràn đầy năng lượng.

Nam đạo diễn đã dành gần 3 tiếng để ngồi quan sát chợ cá, cảm nhận vẻ đẹp lao động chân thật của miền Tây. Chính điều đó khiến anh quyết tâm đưa những bối cảnh đời sống thật này lên màn ảnh để khán giả cảm nhận giá trị riêng của vùng đất này.