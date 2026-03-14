Khai mạc triển lãm truyện tranh Bỉ 'Du hành trong không gian thứ 9' tại TP.HCM 14/03/2026 14:04

(PLO)- Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm truyện tranh tiêu biểu của các họa sĩ Bỉ, mang đến cho công chúng TP.HCM cơ hội khám phá nghệ thuật truyện tranh Pháp ngữ.

Ngày 14-3, triển lãm “Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles” chính thức khai mạc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), TP.HCM.

Triển lãm do Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) của Bỉ tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20-3. Sự kiện giới thiệu khoảng 30 tác phẩm truyện tranh tiêu biểu của các họa sĩ đến từ vùng Wallonie và thủ đô Bruxelles (Bỉ).

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Các tác phẩm phản ánh sự phát triển qua nhiều thế hệ của nghệ thuật truyện tranh trong cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Đồng thời, triển lãm mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội khám phá một trong những nền truyện tranh giàu truyền thống nhất thế giới.

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Ngọc Lan, Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), cho biết truyện tranh Pháp ngữ từ lâu đã gắn liền với nhiều nhân vật nổi tiếng như Tintin hay Lucky Luke.

“Những nhân vật này không chỉ gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyện tranh. Chỉ với vài khung hình và hình ảnh đơn giản, truyện tranh có thể mở ra thế giới tưởng tượng phong phú, mang lại niềm vui và đôi khi khiến người đọc suy ngẫm”, bà Lan chia sẻ.

﻿ Triển lãm thu hút các bạn trẻ. Ảnh: HẢI NHI

Trong cộng đồng Pháp ngữ tại Bỉ, truyện tranh được xem là “Nghệ thuật thứ 9”, một loại hình nghệ thuật chính thống với vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa.

Nhiều nhà xuất bản tại Bỉ sở hữu các bộ sưu tập hoặc thư viện chuyên về truyện tranh. Hiện nay, hơn một nửa số đầu sách xuất bản tại quốc gia này là album truyện tranh..

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Lĩnh vực này quy tụ gần 1.000 họa sĩ và biên kịch chuyên nghiệp, góp phần duy trì truyền thống sáng tạo kéo dài hơn một thế kỷ. Điều này đưa Wallonie-Bruxelles trở thành một trong những trung tâm truyện tranh quan trọng của thế giới.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 2-4 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF).