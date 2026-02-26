Nhiều thương hiệu danh tiếng quốc tế có mặt tại triển lãm về dệt may ở TP.HCM 26/02/2026 14:03

(PLO)- Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu.

Sáng 26-2, Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam 2026 (VIATT 2026) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây là sự kiện thương mại mang tầm khu vực trong lĩnh vực sợi, vải, phụ kiện dệt may và công nghệ máy khâu.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.

Ban tổ chức cho biết VIATT 2026 mở rộng quy mô, tăng 20% so với năm 2025. Triển lãm quy tụ gần 1.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực trưng bày tập trung vào hàng may mặc, dệt gia dụng, dệt may kỹ thuật và công nghệ in.

Tác phẩm thời trang do sinh viên thực hiện được Messe Frankfurt hợp tác với Đại học RMIT Việt Nam giới thiệu tại triển lãm.

Nhiều thương hiệu danh tiếng quốc tế có mặt

Triển lãm năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như Thomas Mason by Albini 1876, Murata Machinery Ltd, Yagi & Co Ltd...

Đáng chú ý, gian hàng Đức lần đầu tiên hiện diện tại VIATT do Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức tổ chức.

Một khu vực nổi bật khác là gian hàng Ấn Độ với sự tham gia của 21 doanh nghiệp dệt cotton. Sự quay trở lại này cho thấy tiềm năng kết nối giao thương rất lớn giữa hai thị trường.

Tại kỳ triển lãm này, lần đầu tiên Ban tổ chức ra mắt Trend Forum mang đến góc nhìn xu hướng cho mùa Xuân, Hè 2027. Điểm nhấn là cách tiếp cận xu hướng phong cách sống mang tính tích hợp, được trình bày thống nhất với chủ đề Artisanship (nghệ thuật thủ công).

Nhiều bước tiến khoa học trong lĩnh vực may mặc

Nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ, VIATT 2026 còn ra mắt khu trưng bày hóa chất và thuốc nhuộm. Khu vực này giới thiệu các chất phụ gia phục vụ tái chế hóa học, xử lý bề mặt và chuẩn bị cho dệt thoi, dệt kim.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

Ông Bùi Quang Hưng-Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết triển lãm diễn ra trong bối cảnh ngành đang chuyển dịch mạnh mẽ. Việt Nam tập trung chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu và từ gia công sang nâng cao giá trị gia tăng.

“Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế tại VIATT thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển của ngành dệt may Việt Nam”- ông Bùi Quang Hưng nhấn mạnh.

VIATT dành không gian giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Hugo Gaudry (Pháp).

Đặc biệt, song song với các sáng kiến bền vững, VIATT 2026 quy tụ nhiều công nghệ tiên tiến như Khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số.

Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ tối ưu hóa thiết kế, sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng từ mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến các hệ thống tự động hóa hiện đại.

Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm AI trong thiết kế cũng cho phép tự động phát hiện và phân loại và đánh giá lỗi trên vật liệu dệt.

Nguyên liệu ngành dệt may áp dụng công nghệ chuyển đổi kép của doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm.

Theo ông Hưng, VIATT 2026 được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam kết nối giao thương với đối tác quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu.

Sự kiện hướng tới hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng.

"Triển lãm khuyến khích các thương hiệu lớn chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Hoạt động này thúc đẩy quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng bền vững ngay trong nước"- ông Hưng nói.