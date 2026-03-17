Thủ tướng: Chủ động tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc với từng doanh nghiệp, từng dự án 17/03/2026 15:25

(PLO)- Với bối cảnh thế giới phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện 23 về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Công điện nêu rõ, từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các Bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường.

Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỉ USD, tăng 22,3%. Trong đó, xuất khẩu đạt 76,4 tỉ USD, tăng 18,3% và nhập khẩu đạt 79,3 tỉ USD, tăng 26,3%.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3, bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường với nhiều rủi ro, thách thức; xung đột tại Trung Đông tạo cú sốc mới với thương mại toàn cầu, giá năng lượng, chi phí logistics leo thang, giá thành sản xuất hàng hoá xuất nhập khẩu tăng lên.

Do đó, để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời với tình hình thế giới và thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Mặt khác, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá; rà soát, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án sản xuất, xuất khẩu.

Đặc biệt, chủ động chuẩn bị các nội dung để trao đổi, làm việc với phía Mỹ thúc đẩy ký kết Hiệp định thuế đối ứng cân bằng, công bằng.

Tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu; tuyệt đối không để đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung xăng dầu.

Tập trung hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do mới; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới.

Điều phối, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng các thị trường ít bị áp lực bởi xung đột hiện nay; triển khai giải pháp đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, thị trường nhập khẩu.

Thủ tướng yêu cầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: NGỌC SƠN

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo hệ thống thương vụ ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị của khu vực Trung Đông và tình hình lưu chuyển hàng hoá qua eo biển Hormuz để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, giao hàng.

Ngoài ra, chủ động làm việc, trao đổi với cơ quan liên quan của Mỹ và các nước để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Bộ NN&MT được giao triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp được giao nhằm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng". Tiếp tục triển khai đàm phán mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Còn Bộ Tài chính được giao theo dõi sát tình hình thị trường trong điều hành giá xăng dầu, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân.