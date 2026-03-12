Một mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị Mỹ áp thuế 130% 12/03/2026 14:37

(PLO)- Mỹ vừa ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Mỹ vừa ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Có 17 mã HS thanh thép cốt bê tông bị điều tra, gồm mã HS 7213.10.0000, 7214.20.0000, 7228.30.8010, 7221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6040, 7228.20.1000, và 7228.60.6000.

Mỹ vừa ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình điều tra, DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, trong đó tổng số công ty liên kết có liên quan đến doanh nghiệp này là 10 công ty. Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đã được công bố.

Cụ thể: Công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết thuộc Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Hưng Yên… có mức thuế chống bán phá giá là 121,97%. Các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam sản xuất sản phẩm này sẽ bị áp mức thuế là 130,77%.

Cục Phòng vệ thương mại đánh giá, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện đang khá cao. Mức này cao hơn mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng xuất khẩu từ Bulgaria (52,80%) và Ai Cập (34,20% - 52,73%) cùng bị điều tra.

Số liệu được công bố cho thấy lượng thép cốt bê tông xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt hơn 43 tấn, tương đương khoảng 43.000 USD. Tuy nhiên, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 27.700 tấn, với giá trị 16,8 triệu USD; và năm 2024 đạt khoảng 56.400 tấn, tương ứng gần 30 triệu USD.

Do đó, Cục này đưa ra khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế chống bán phá giá trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận chống bán phá giá sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bảng câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp. Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7-2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan bao gồm việc nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

Theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ. Phối hợp tích cực với Cục Phòng vệ thương mại trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.