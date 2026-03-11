Bộ NN&MT thông tin mới nhất về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở miền Tây 11/03/2026 10:59

(PLO)- Dự báo đợt xâm nhập mặn cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 đến 23-3 với ranh mặn 4g/lít, cao nhất trong phạm vi từ 42 - 55 km.

Sáng 11-3, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2. Tại họp báo, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi dẫn thông tin từ cơ quan chuyên môn cho biết dự báo từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính. Từ tháng 6 đến tháng 8, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính, xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần.

Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực phía Nam (Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ĐBSCL) ở mức tương đương trung bình nhiều năm nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp do đang bước vào cao điểm của mùa khô.

Nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi và một số hồ chứa thủy điện tạo nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp đang ở mức trung bình từ 70-80% dung tích thiết kế.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thông tin về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: AH

Bộ NN&MT dự báo tại các vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp mùa khô 2025-2026. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước chỉ xảy ra cục bộ ở các công trình thủy lợi nhỏ và vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, 8-2026; vùng cao nguyên Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ vào tháng 3, 4-2026.

Vùng ĐBSCL xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Từ nay đến tháng 5, dòng chảy trên sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần, đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 đến 23-3 với ranh mặn 4g/lít, cao nhất trong phạm vi từ 42 - 55 km.

Ở các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào các đợt 1-3 đến 6-3, 19-3 đến 23-3, 30-3 đến 4-4 và 18-4 đến 21-4 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 65 - 70 km.

Đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, với hạ tầng công trình thủy lợi đã được đầu tư tại vùng ĐBSCL đảm bảo khả năng chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nên ít có nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng.

Tuy nhiên, nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện (tích nước, xả nước hạn chế).

Đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó bao gồm các hệ thống thủy lợi như: hệ thống thuỷ lợi Gò Công (Đồng Tháp), hệ thống thuỷ lợi Nam Măng Thít (Vĩnh Long), hệ thống thuỷ lợi Long Phú – Tiếp Nhật (TP Cần Thơ) Nhật Tảo – Tân Trụ (Tây Ninh).