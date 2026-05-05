TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đón mưa dông diện rộng, lượng mưa có nơi trên 120mm 05/05/2026 21:00

(PLO)- Dự báo ngày 6-5, khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa kèm dông, sét đang phát triển trên nhiều phường tại TP.HCM như: Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Hưng, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Gò Vấp, Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Phú Thọ Hòa, Lái Thiêu, Hiệp Bình...

Mưa lớn trên khu vực phường Hiệp Bình, TP.HCM tối 5-5.

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét những khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 18-90mm, có nơi trên 120mm.

Mưa dông trên diện rộng ở TP.HCM tối 5-5.

Dự báo ngày 6-5, khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa và hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, năm nay mùa mưa Nam Bộ sẽ bắt đầu trong tuần đầu và tuần giữa của tháng 5 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Mưa lớn gây kẹt xe ở nhiều nơi tại TP.HCM tối 5-5.

"Các hiện tượng thời tiết như lốc, sét, mưa đá xuất hiện nhiều hơn trong giai đoạn đầu mùa mưa. Vào đầu mùa mưa, các luồng không khí nóng - ẩm gặp nhau tạo nên những bất ổn định khí quyển diễn ra mạnh mẽ, hình thành nên những khối mây dông phát triển mạnh và nhanh. Chính vì vậy, nguy cơ về lốc, sét, gió giật mạnh cũng diễn ra nhiều hơn.

Dự báo ngày 6-5, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa.

Do đó, người dân cần chú ý với những cơn mưa dông đầu mùa. Khi trời đang nắng, mây đen kéo nhanh đột ngột, gió bắt đầu nổi lên là thời điểm mọi người cần hết sức cẩn trọng"- ông Trần Văn Hưng khuyến cáo.