Sân bay Nội Bài nóng như 'chảo lửa', mặt bê tông sân đỗ lên tới 71 độ C 25/05/2026 16:42

(PLO)- Giữa đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội, nhiệt độ bề mặt bê tông tại sân đỗ máy bay ở sân bay Nội Bài chạm mức 71 độ C.

Ngày 25-5, đại diện sân bay Nội Bài cho biết nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ máy bay đã lên tới 71 độ C, mức nhiệt được ghi nhận là rất khắc nghiệt.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt khiến nơi đây nóng hầm hập như một “chiếc chảo lửa” khổng lồ. Không chỉ chịu nắng nóng từ thời tiết, khu vực này còn bị ảnh hưởng bởi hơi nóng từ động cơ máy bay trong quá trình khai thác.

Nhiệt độ ở khu bay lên đến 71 độ C vào lúc trưa và chiều 25-5..

Trong điều kiện bỏng rát và ngột ngạt, hàng trăm cán bộ, công nhân viên vẫn làm việc liên tục để đảm bảo hoạt động bay an toàn, thông suốt.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết khi thời tiết càng cực đoan, áp lực công việc tại khu bay càng lớn. Đây cũng là thời điểm các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục bảo dưỡng để tránh ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa bão.

Dù nắng nóng nhưng công nhân thường xuyên phải thực hiện công tác thu gom vật ngoại lai (FOD).

Nhiều công việc vẫn được triển khai liên tục như tuần tra khu bay, cắt cỏ, nạo vét hệ thống thoát nước, kiểm tra biển báo tín hiệu, bảo dưỡng đèn tiếp cận, sơn kẻ vị trí đỗ máy bay.

Đặc biệt, công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) trên đường băng và sân đỗ được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay. Chỉ cần một vật thể nhỏ xuất hiện trên đường băng cũng có thể gây nguy hiểm cho hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Áo của công nhân ướt sũng vì nắng nóng.

Theo đại diện Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài, tính chất đặc thù của ngành hàng không đòi hỏi mọi công đoạn phải chính xác tuyệt đối, bất kể thời tiết khắc nghiệt ra sao.

“Đơn vị đã chủ động bố trí ca kíp linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì hoạt động khai thác an toàn. Những trường hợp phát sinh đột xuất vẫn phải xử lý ngay để không ảnh hưởng đến hoạt động bay” - vị này cho hay.

Công nhân thực hiện công tác bảo trì ở khu bay.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian làm việc, Công đoàn sân bay Nội Bài cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại những khu vực nắng nóng nhất của sân bay.

Theo nhiều nhân viên làm việc tại khu bay, nắng phi trường luôn là thử thách đặc biệt vào mùa hè. Dưới nền bê tông nóng rực, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn rất nhiều so với ngoài trời.

Theo dự báo nắng nóng ở Hà Nội sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Dù vậy, các lực lượng tại sân bay vẫn duy trì làm việc liên tục để đảm bảo mọi chuyến bay cất, hạ cánh an toàn, đúng lịch trình.