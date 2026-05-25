Sân bay Nội Bài nóng như 'chảo lửa', mặt bê tông sân đỗ lên tới 71 độ C

Ngày 25-5, đại diện sân bay Nội Bài cho biết nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ máy bay đã lên tới 71 độ C, mức nhiệt được ghi nhận là rất khắc nghiệt.
Theo ghi nhận, toàn bộ khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt khiến nơi đây nóng hầm hập như một “chiếc chảo lửa” khổng lồ. Không chỉ chịu nắng nóng từ thời tiết, khu vực này còn bị ảnh hưởng bởi hơi nóng từ động cơ máy bay trong quá trình khai thác.
Trong điều kiện bỏng rát và ngột ngạt, hàng trăm cán bộ, công nhân viên vẫn làm việc liên tục để đảm bảo hoạt động bay an toàn, thông suốt.
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết khi thời tiết càng cực đoan, áp lực công việc tại khu bay càng lớn. Đây cũng là thời điểm các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục bảo dưỡng để tránh ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa bão.
Nhiều công việc vẫn được triển khai liên tục như tuần tra khu bay, cắt cỏ, nạo vét hệ thống thoát nước, kiểm tra biển báo tín hiệu, bảo dưỡng đèn tiếp cận, sơn kẻ vị trí đỗ máy bay.
Đặc biệt, công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) trên đường băng và sân đỗ được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay. Chỉ cần một vật thể nhỏ xuất hiện trên đường băng cũng có thể gây nguy hiểm cho hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.
Theo đại diện Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài, tính chất đặc thù của ngành hàng không đòi hỏi mọi công đoạn phải chính xác tuyệt đối, bất kể thời tiết khắc nghiệt ra sao.
“Đơn vị đã chủ động bố trí ca kíp linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì hoạt động khai thác an toàn. Những trường hợp phát sinh đột xuất vẫn phải xử lý ngay để không ảnh hưởng đến hoạt động bay” - vị này cho hay.
Ngoài việc điều chỉnh thời gian làm việc, Công đoàn sân bay Nội Bài cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại những khu vực nắng nóng nhất của sân bay.
Theo nhiều nhân viên làm việc tại khu bay, nắng phi trường luôn là thử thách đặc biệt vào mùa hè. Dưới nền bê tông nóng rực, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn rất nhiều so với ngoài trời.
Dù vậy, các lực lượng tại sân bay vẫn duy trì làm việc liên tục để đảm bảo mọi chuyến bay cất, hạ cánh an toàn, đúng lịch trình.
Miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 25-5, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37-39 độ C, một số nơi vượt 39 độ C như Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C.
Dự báo trong hai ngày 26 và 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Các khu vực khác ở Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5 rồi dịu dần. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28-5.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở mức cao. Ngành khí tượng cũng cảnh báo người dân có thể bị mất nước, kiệt sức nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.
Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, đặc biệt tại các khu vực có nhiều bê tông, mặt đường nhựa.