Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm ùn ứ ngày đầu tuần 25/05/2026 08:46

(PLO)- Dù khu vực trung tâm vòng xoay khá thông thoáng sau khi tổ chức lại giao thông nhưng dòng xe trên đường Điện Biên Phủ và các tuyến nhánh vẫn bị ùn ứ khá nghiêm trọng.

Sáng nay (25-5), khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (hướng vào trung tâm TP.HCM) đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Theo ghi nhận, dòng phương tiện phải xếp hàng dài từ vòng xoay này kéo lùi về phía nút giao trước Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF), tốc độ di chuyển rất chậm.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các tuyến đường nhánh kết nối trực tiếp với khu vực này như Hoàng Sa và Trường Sa.

Hàng dài phương tiện ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: ĐT

Đáng chú ý, bức tranh giao thông sáng nay hoàn toàn trái ngược với hai ngày cuối tuần trước đó. Vào ngày 23-5 (thứ Bảy), khi TP.HCM bắt đầu chính thức tổ chức lại giao thông tại nút giao này, tình hình di chuyển rất thuận lợi và thông thoáng.

Theo quan sát, ngay tại lõi vòng xoay hiện tại khá thông thoáng trong khi các nhánh đường lại đông đúc. Nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ là do các phương tiện phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, cộng với tâm lý bỡ ngỡ của người đi đường.

Dòng xe ken đặc tại khu vực lân cận vòng xoay Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Văn Lợi, một tài xế xe ôm hành nghề lâu năm tại khu vực này chia sẻ:Đa phần người dân khi đến nút giao đều bị rối, lúng túng trước phương án phân luồng mới nên tốc độ dòng xe bị chậm lại.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) điều tiết tại đây nhận định phương án tổ chức giao thông mới thực tế đã giúp giảm tải áp lực hơn so với trước kia.

Một cán bộ Cảnh sát giao thông tại khu vực cho biết: Trước đây, để tránh kẹt xe tại vòng xoay, chúng tôi phải phân luồng từ xa, cho xe dừng từ các nút giao phía trước. Hiện tại, nhờ một số làn được phép lưu thông liên tục nên áp lực chung đã giảm. Tình trạng ùn ứ sáng nay là do người dân chưa quen, khi người dân hình thành được thói quen đi lại mới thì giao thông sẽ ổn định hơn.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM), việc người dân còn bỡ ngỡ và gặp khó khăn trong tuần đầu tiên thay đổi lộ trình là bình thường, được dự liệu trước. Đơn vị này nhận định tình trạng ùn ứ sẽ nhanh chóng giảm áp lực sau khi người tham gia giao thông đã quen đường.

Để tối ưu hóa phương án phân luồng mới, lực lượng CSGT cho biết thêm, dự kiến trong thời gian tới các đơn vị liên quan sẽ tiến hành mở thêm dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ nhằm mở rộng thêm làn cho xe chạy, tăng năng lực thông hành cho nút giao cửa ngõ này.

Các phương tiện xếp hàng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Người dân bỡ ngỡ với lộ trình mới.

Các phương tiện di chuyển chậm.

Người dân mệt mỏi di chuyển vào trung tâm TP.HCM.

Đường Điện Biên Phủ hướng vào vòng xoay.

Hàng dài xếp hàng vào trung tâm TP.HCM.

Lực lượng CSGT theo dõi, điều tiết giao thông từ sớm.

Nhiều phương tiện đi đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn cũng đang chờ đèn đỏ.

Khu vực vòng xoay không bị kẹt xe nhưng đoạn kết nối với đường Đinh Tiên Hoàng đang bị ùn ứ.

Các bảng thông báo được đơn vị phụ trách treo từ xa để thông báo cho người dân.

Bảng hướng dẫn lưu thông trên đường Điện Biên Phủ.