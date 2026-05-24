TP.HCM chưa cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vì lý do này? 24/05/2026 07:23

(PLO)- Người dân TP.HCM có nhu cầu thuê vỉa hè, lòng đường, hè phố để sử dụng nhưng hiện nay TP đang tạm ngưng cho thuê.

Sau hơn hai năm triển khai việc cho thuê, thu phí và quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, TP.HCM đang ngưng hoạt động này.

Sở dĩ TP.HCM ngừng triển khai thu phí lòng đường, hè phố theo Quyết định số 32/2023 là để phù hợp với các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng các nghị định hướng dẫn thi hành được ban hành trong giai đoạn 2024-2025, đặc biệt là Nghị định 165/2024 của Chính phủ.

TP.HCM chưa cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: ĐT

Người dân vẫn có nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố

Hiện nay, ở hầu hết các phường tại TP.HCM, nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố phục vụ cho mục đích ngoài giao thông là rất lớn. Nhiều người dân sử dụng vỉa hè để buôn bán, số khác sử dụng để trông giữ xe máy. Việc này có gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người đi bộ, đôi chỗ còn gây mất mỹ quan đô thị.

Đáp ứng nhu cầu của người dân và để quản lý chặt chẽ hơn, đầu năm 2024, TP.HCM bắt đầu triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Nghị quyết của HĐND TP và Quyết định 32 của UBND TP.

Nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố là rất lớn. Ảnh: ĐT

Thời gian đó, việc tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố bước đầu tạo được sự đồng thuận của người dân và hộ kinh doanh. Công tác quản lý đô thị tại nhiều địa phương cũng có chuyển biến tích cực.

Tới ngày 19-11-2025, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2828 bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn.

Mới đây, UBND phường An Đông đã triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè (cho các trường hợp không dùng để kinh doanh).

Theo UBND phường An Đông, việc triển khai này nhằm đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu chuẩn hóa công tác quản lý việc đăng ký sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác trên địa bàn phường. Đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, chuyển đổi số, ứng dụng tiền khai thu phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước mà không cần dùng tiền mặt.

Về căn cứ thực hiện, phường cho biết đang tổ chức triển khai theo Nghị định số 165/2024 của Chính phủ.

Nhiều khu vực đang lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: ĐT

Có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều bất cập

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong quá trình thực hiện Quyết định số 32, sở ghi nhận một số mặt tích cực cũng như tồn tại nhất định.

Về mặt tích cực đã tạo được sự đồng thuận từ người dân, tâm lý ổn định khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố đúng theo quy định. Từ đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; tác động đến thói quen, ý thức, hành vi của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt, một số khu vực thay đổi rõ về trật tự an toàn giao thông...

Vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu khá thông thoáng trong thời gian TP áp dụng quy định cho thuê vỉa hè

Về hạn chế, việc triển khai giữa các quận, huyện còn thiếu đồng bộ. Tình trạng lòng đường, vỉa hè bị sử dụng không đúng mục đích, lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán xảy ra ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, người đi bộ vẫn còn gặp khó khăn, trở ngại khi lưu thông; tồn tại các công trình hạ tầng kỹ thuật của nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, một số nơi bố trí chưa thống nhất, thiếu khoa học…

Theo Sở Xây dựng, hiện nay việc quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè được thực hiện theo Quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165/2024 của Chính phủ. Việc thu phí được thực hiện theo các Nghị quyết do HĐND TP.HCM (cũ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) ban hành.

Các hoạt động được phép sử dụng lòng đường, vỉa hè theo Nghị định số 165 nếu thuộc trường hợp nộp phí theo các Nghị quyết do HĐND cấp tỉnh ban hành sẽ phải nộp phí cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

Các trường hợp sử dụng không đúng theo quy định tại Nghị định 165 buộc phải hoàn trả lại nguyên trạng khi hết hạn giấy phép/chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có việc kinh doanh, mua bán hàng hóa.

Vì vậy, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị định 165 theo hướng giao thẩm quyền quy định sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác cho UBND cấp tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của TP để công tác quản lý, khai thác sử dụng lòng đường, vỉa hè phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời, đúng với nhu cầu thực tiễn của người dân TP, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị,

Bên cạnh đó, sở đang tiếp tục rà soát, đề xuất UBND, HĐND TP.HCM xét ban hành mức thu phí phù hợp trên toàn địa bàn TP.