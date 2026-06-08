Đường sắt giảm đến 20% giá vé cho một số chuyến tàu 08/06/2026 15:31

(PLO)- Ngành đường sắt tung các chương trình giảm giá vé tàu lên đến 20% cho hành khách đi tàu đến các điểm du lịch như Đồng Hới, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng...

Công ty CP Vận tải Đường sắt vừa thông báo từ ngày 8-6 đến hết ngày 16-8, hành khách lựa chọn các chuyến tàu chạy vào các ngày thường trong tuần và một số chuyến tàu cuối tuần sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngành đường sắt ưu đãi đến 20% giá vé. Ảnh: TN

Cụ thể, giảm 10% giá vé trên nhiều đoàn tàu khách như sau:

Tàu QB2 (Hà Nội - Đồng Hới) chạy vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Tàu SE18 (Sài Gòn - Đà Nẵng) chạy vào các ngày trong tuần.

Tàu SE30 (TP.HCM - Quy Nhơn) chạy vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.

Tàu SE29 (Quy Nhơn - TP.HCM) chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Tàu SNT5 (Sài Gòn - Nha Trang) chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

Tàu SE41, SE42 (Đà Nẵng - Nha Trang) chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

Giảm tới 20% giá vé khoang 6 giường trên tàu NA1 (tuyến Hà Nội - Vinh) vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và tàu NA2 vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm.

Ưu đãi dành cho khách đi tàu theo đoàn, mức giảm lên tới 13% khi mua vé sớm.

Theo ngành đường sắt, ưu đãi này không chỉ tiết kiệm chi phí, đi tàu vào các ngày thường còn giúp hành khách dễ lựa chọn chỗ ngồi, giường nằm ưng ý và tận hưởng hành trình thoải mái hơn so với các ngày cao điểm cuối tuần.