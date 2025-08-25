Tăng 17 chuyến tàu hoả phục vụ lễ 2-9, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách điều này 25/08/2025 15:08

(PLO)- Ngành đường sắt tăng 17 chuyến tàu hoả đi Hà Nội và các khu vực phía nam để phục vụ người dân dịp lễ 2-9, hiện vẫn còn nhiều vé để hành khách mua.

Ngày 25-8, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt tăng nhiều chuyến tàu hoả để phục vụ người dân dịp lễ 2-9 này.

Tăng 17 chuyến tàu dịp lễ 2-9

Cụ thể, ngành đường sắt chạy thêm tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn tuyến phía Nam như sau:

Đối với tàu Thống Nhất, tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

Ngành đường sắt tăng nhiều chuyến tàu phục vụ người dân dịp lễ 2-9. Ảnh: THY NHUNG

Tàu khu đoạn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): Tuyến TP.HCM - Đà Nẵng chạy thường xuyên SE21/22.

Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn, chạy thêm tàu SE30 từ ngày 28-8 đến ngày 1-9 và tàu SE29 từ ngày 29-8 đến ngày 2-9, tàu SQN2 ngày 29-8 và tàu SQN1 ngày 2-9. Tuyến này tổng cộng thêm 12 chuyến so với ngày thường.

Tuyến TP.HCM - Nha Trang: Ngoài đôi tàu chạy thường xuyên SNT1/2, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu SNT4, SNT6, SNT8, SNT10 ngày 29-8, tàu SNT4 ngày 30-8 và tàu SNT3 ngày 1-9, tàu SNT5 các ngày 1 và 2-9. Như vậy, tuyến TP.HCM - Nha Trang tăng cường thêm 8 chuyến.

Tuyến TP.HCM - Phan Thiết: Ngoài đôi tàu chạy thường xuyên SPT1/2. Tổ chức chạy thêm tàu SPT4 ngày 30-8 và tàu SPT3 ngày 2-9 tức là thêm 2 chuyến.

Bên cạnh đó thì ngành đường sắt cũng nối xe vào tất cả các tàu với tối đa thành phần cho phép.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách khi mua vé

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dịp lễ 2-9 năm nay, ngành đường sắt chạy tổng số chuyến tàu là 177 chuyến, tăng 17 chuyến so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ 160 chuyến).

Số lượng vé bán đến thời điểm hiện tại (các tàu trên tuyến TP.HCM-Hà Nội) là 48.187 vé (cùng kỳ 112.158 vé).

“Luồng khách đi Hà Nội đi đều các ngày trước 29-8. Luồng khách đi du lịch tập trung các ngày 28 đến 30-8 và vào ngày 2 và 3-9. Hiện vé các ngày trong dịp lễ vẫn còn nhiều cho các ngày để phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ. Khi nhu cầu khách tăng, ngành đường sắt sẽ nối thêm xe hoặc lập thêm tàu để phục vụ”- ông Tuấn cho hay.

Dịp lễ 2-9 năm nay, ngành đường sắt chạy tổng số 177 chuyến tàu Ảnh: THY NHUNG

Theo ông Lê Anh Tuấn, dịp lễ 2-9 năm nay ngành đường sắt vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội theo qui định: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em, người cao tuổi, … như hiện hành. Giá vé giảm theo quy định của Công ty cho một số cung, chặng có nhu cầu cao tăng hơn 6%.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, năm nay Công ty mở bán vé tàu lễ sớm từ tháng 5 (sớm hơn 2 tháng so với năm ngoái), nên ngành đường sắt đã bố trí đủ các cửa bán vé tại các ga và tổng đài 19001520 để phục vụ hành khách đến ga mua vé và hỗ trợ thông tin khi có yêu cầu. Ngoài ra, Chi nhánh quản lý 27 đại lý bán vé tàu hỏa ở tại thành phố và các tỉnh thành phía Nam để phục vụ người dân.