Vị trí nhiều trạm dừng nghỉ sắp đưa vào khai thác trên cao tốc Bắc - Nam 31/12/2025 15:15

(PLO)- Cục Đường bộ cho biết đến hết ngày 31-12 sẽ có 15 trạm dừng nghỉ và 1 điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được đưa vào phục vụ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người và phương tiện.

Cục Đường bộ vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo Cục Đường bộ, tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác. Gồm trạm Giẽ - Ninh Bình (do VEC quản lý); trạm Xuân Khiêm (bên trái tuyến) và Xuân Cương (bên phải tuyến) trên đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; trạm La Sơn - Hòa Liên (bên trái tuyến); trạm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; trạm TP.HCM - Trung Lương.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã đưa vào sử dụng 1 điểm dừng xe. Các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe nêu trên cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác 21 trạm. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026.

Khu vực các trạm dừng nghỉ trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Cục Đường bộ cho biết đến ngày 31-12, có 10 trạm đã hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình dịch vụ công thiết yếu. Gồm các trạm trên các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây (bên phải tuyến).

Như vậy, đến hết ngày 31-12, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ có 15 trạm dừng nghỉ và 1 điểm dừng xe được đưa vào phục vụ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người và phương tiện tham gia giao thông.

Đến ngày 31-1-2026, dự kiến có thêm 10 trạm tiếp tục đưa các công trình dịch vụ công thiết yếu vào khai thác. Các trạm này nằm trên các đoạn: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Phan Thiết - Dầu Giây (bên trái tuyến), Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144) hiện chưa thể triển khai do địa phương chưa bàn giao mặt bằng.

Việc đưa vào các trạm dừng nghỉ nêu trên không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà nó còn là cơ sở cần thiết để Cục Đường bộ tiến hành thu phí trên toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.