Lãnh đạo người Kurd ở Iran tuyên bố sẵn sàng tham chiến nếu Mỹ hỗ trợ 15/03/2026 05:54

(PLO)- Chính quyền Iran đã có hành động ngay sau khi có báo cáo về nguy cơ người Kurd tham gia cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ và Israel với Tehran.

Ngày 14-3, người đứng đầu một nhóm lực lượng dân quân người Kurd ở Iran đã nói với tờ Newsweek rằng lực lượng này sẵn sàng tiến hành các chiến dịch trên bộ chống lại lực lượng an ninh của Iran nếu và khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn hỗ trợ.

“Tôi nghĩ nếu Mỹ quyết định bảo vệ và hỗ trợ các đảng người Kurd, thì chúng tôi có thể đóng một vai trò rất, rất quan trọng” - ông Abdulla Mohtadi, Tổng thư ký Hiệp hội Công nhân người Kurd hay Komala ở Iran, cho hay.

“Chúng tôi có thể bắt đầu cuộc giải phóng không phải theo nghĩa thông thường. Chúng tôi có thể đối phó lực lượng Iran và kiểm soát các thành phố ở khu vực người Kurd, bảo vệ người dân của chúng tôi,... đảm bảo an ninh, ngăn chặn hỗn loạn” - ông Mohtadi nói thêm.

Các nữ chiến binh người Kurd thuộc tổ chức Komala trong một buổi đào tạo chính trị tại trại Zergwez ở khu tự trị Kurdistan (Iraq). Ảnh: Peter van Agtmael/MONOCLE

Liên minh các nhóm người Kurd Iran đóng quân dọc biên giới Iran-Iraq thuộc khu vực tự trị người Kurd ở Iraq. Lực lượng vũ trang người Kurd từ nhiều năm nay đã chống đối Tehran và thực hiện nhiều cuộc tấn công ở tỉnh Kurdistan của Iran cũng như các tỉnh phía tây khác.

Tuần trước, nhiều báo cáo cho rằng Nhà Trắng đã liên hệ với các phe phái người Kurd ở Iran để phối hợp các hoạt động tiềm năng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc mở ra một mặt trận trên bộ trong một cuộc chiến chủ yếu trên không giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông Mohtadi cho biết các cuộc thảo luận không đạt đến mức độ thỏa thuận và do đó, một khuôn khổ chung "không bao giờ thành hiện thực".

Nhưng xét đến lịch sử hợp tác thời chiến của Mỹ với các bên người Kurd trong khu vực, bao gồm ở Iraq và Syria, ông Mohtadi cho rằng các điều kiện cho một chương mới có thể xuất hiện ở Iran.

"Theo tôi, liên minh hiện tại đủ mạnh, và liên minh với người Kurd ở Iran sẽ là một bước tiến lớn, vì lợi ích của người Kurd, người Iran và Mỹ. Điều đó đã không xảy ra, nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai” - ông Mohtadi nói.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn trên. Tuy nhiên, thông điệp của chính quyền Mỹ về vai trò tiềm tàng người Kurd trong cuộc chiến đang diễn ra ở Iran đã thay đổi gần như mỗi ngày.

Tuần rồi, Tổng thống Trump khẳng định ông đã loại trừ khả năng lực lượng người Kurd tham gia vào chiến dịch quân sự đang diễn ra chống lại Iran.

Phát ngôn này đánh dấu một sự thay đổi lập trường rất lớn vì vào ngày 5-3, khi được hỏi về khả năng một cuộc tấn công trên bộ của người Kurd bên trong Iran, Tổng thống Trump đã nói với hãng tin Reuters rằng ông hoan nghênh động thái đó.

Trong khi đó, Iran đã có hành động ngay sau khi có báo cáo về nguy cơ người Kurd tham chiến. Bộ chỉ huy trung tâm Khatam Al-Anbiya của Iran đã tuyên bố sẽ tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí của người Kurd ở Kurdistan thuộc Iraq, đồng thời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo đáp trả mạnh mẽ bất kỳ động thái nào chống lại toàn vẹn lãnh thổ của Iran.