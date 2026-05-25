Phát hiện người phụ nữ trồng 72 cây cần sa tại nhà ở TP.HCM 25/05/2026 22:21

(PLO)- Từ kiểm tra hành chính tại một căn nhà, Công an xã Nhuận Đức đã truy xét, phát hiện một phụ nữ trồng 72 cây cần sa với tổng khối lượng gần 24 kg tại vườn nhà.

Ngày 25-5, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ trồng và mua bán trái phép chất ma túy là cần sa xảy ra trên địa bàn.

Công an phát hiện người phụ nữ trồng nhiều cây cần sa tại vườn. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22-5, Công an xã Nhuận Đức kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Nhuận Đức, thuộc ấp Ngã Tư, phát hiện Trần Hà Quang Luân (33 tuổi) và Võ Đặng Thị Hoàng Trúc (22 tuổi, vợ Luân) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Qua xét nghiệm nhanh, cả hai được xác định dương tính với chất ma túy là cần sa.

Số lượng lớn cây cần sa bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Làm việc với công an, Trúc khai do có nhu cầu sử dụng nên đã tìm mua cần sa của một phụ nữ tên Mười tại xã Phú Hòa Đông.

Từ lời khai này, Công an xã Nhuận Đức phối hợp truy xét, xác định người phụ nữ trên là Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi, còn gọi là bà Mười, ngụ xã Phú Hòa Đông) và mời về làm việc.

Số lượng cây cần sa bị phát hiện là gần 24kg. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, bà Ngọc thừa nhận đã hai lần bán cần sa cho Trúc với giá 200.000 đồng mỗi gói.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Ngọc tại xã Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng phát hiện phía sau vườn nhà có trồng 72 cây cần sa, tổng khối lượng khoảng 23,9 kg.

Ngoài số cây cần sa, công an còn thu giữ một cân đồng hồ và một điện thoại di động phục vụ điều tra.

Bà Ngọc khai tự trồng số cây này trong vườn nhà, nếu có người hỏi mua thì bán lại để kiếm tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Ngọc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.